杨微屏．生命尽头的朝圣 落日余晖剪进时间流逝，如眷恋于暮年最后陪伴，海上日落翻覆记忆浪花，忧伤倒进大海卷起思念。

落日余晖剪进时间流逝，如眷恋于暮年最后陪伴，海上日落翻覆记忆浪花，忧伤倒进大海卷起思念。

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办完父亲的丧事，独自到偏远的海边小住，沉淀心情，修复身心。每天听着海浪敲击礁石，看着落日映着晚霞，仿佛生命最后的朝圣。

过去五个月半照顾和陪伴父亲生命的最后岁月，每天看着自己深爱的生命一天天凋零，爱莫能助于病魔对人体的折磨，虽然明知最后死神会随时把生命带走，可是真的发生后，心情还是没有办法释然，凝视生命的痛苦，会一直想到人生为何。

想到爸爸说，他其实觉得人死了应该什么都没有了，即使有天堂，人海茫茫也未必会见到妈妈，连耶稣都未必会见到。

我也在思索这个问题，没有死了的人会回来告诉我们，人死了去哪里？我们自己死了也不会回来揭晓答案。关于有天堂有什么，只是活着的人自己说而已。

在一个人的旅途上，某天心血来潮决定走路去2公里外的市区，半路在一家食店停下吃甜品，老板和员工坚持认为，我独自走路去市区很危险，他们都说治安不好，万一半路在没有人烟的地区遇到坏人怎么办？然后老板说他反正要到街上，就让我搭顺风车。

其实很多时候我都是一个人在走路，一边毫无头绪的思考人生杂乱的问题。

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路途上想到《一个人的朝圣》这本书中，讲述一个退休老人哈罗德突然接到20多年失联的老友奎妮的信，对方患癌症而住在英国北部苏格兰贝里克郡的一个疗养院内，而哈罗德住在英国南部英格兰的金斯布里奇。哈罗德感觉在一个即将离世的人面前显得苍白无力，而决定亲自带上这封回信去看奎妮，他选择从金斯布里奇走路到贝里克，历时87天，途行627英里。漫长旅程的出发点是以诚意的信念给予奎妮复原的希望，最终他却在克难的行程中实现了自我救赎，激发自我价值的肯定、对成长缺陷的新认知及对现实命运的接受和理解。

我没有像哈罗德走那么远的路，然而在一个人的沉淀中，读了很多篇关于癌症或其他病人临终心情的文章，也想到父亲在生命末期的感触，显然每个生命有限的人都会有这些感悟：

1、把时间花太多在工作和个人追逐的成就，忽略了生命中真正重要的人和事，没有时间做自己的事，关心亲人，忽略健康。

2、在剩下的生命要和亲人、家人或好朋友好好度过。

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3、要做自己想做的事。

看了那些临终病人的感悟，似乎我也不需要再回去社会上班工作。

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