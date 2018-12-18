SW Corp：减轻工人负担．市民应自行分类垃圾 大马固体废料管理机构SW Corp玻州分局局长莫哈末西迪促市民从源头做起，先自行分类垃圾，以减轻工人的工作，无须到垃圾场才分类垃圾。

SW Corp与E-Idaman邀请玻州议员及加央市议员巡视灵巴马斯垃圾收集站。（图：星洲日报）

（玻璃市．加央17日讯）大马固体废料管理机构SW Corp玻州分局局长莫哈末西迪促市民从源头做起，先自行分类垃圾，以减轻工人的工作，无须到垃圾场才分类垃圾。

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询及有公众质疑该机构是否真的进行垃圾分类时，他给公众派定心丸，解释即使民众没分类垃圾，工人在垃圾场也会做好这一环，并非如外界误以为般，是工人随手把垃圾丢入资源回收桶内了事。

垃圾场改资源回收站

他说，原本位于巴当西丁的垃圾场，现已改为资源回收收集站，工人在灵巴马斯垃圾收集站分类可循环垃圾后，就送到那里去进行第二次分类和清理，然后再把可循环垃圾如塑料、玻璃、铝制品等送往各类可回收厂。

“可惜，工人发现大部份食肆或商店都无法做好垃圾分类工作，垃圾全丢在同一个垃圾桶内。住宅区方面则较少问题，居民会把已分类好的可循环垃圾包装好，放在垃圾桶旁，方便工人。”

每天收集145公吨垃圾

SW Corp与固体废料承包商E-Idaman今日邀请玻州议员阿兹占、奴鲁希山、阿丝麦查、郑再安、阿斯鲁尼占、颜艾菱、加央市议员林月娣、林咏奇及陈仲巡视灵巴马斯垃圾收集站。这座垃圾场刚于去年4月启用，耗资5000万令吉，平均每天收集145公吨垃圾。

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莫哈末西迪说，该机构将在明年初与E-Idaman配合，最迟2月杪在玻州推展“为生命再循环”（RFL）计划，让民众用可循环垃圾来换取积分，可到参与商家处换取日用品。

值得一提的是，E-Idaman公司商业部经理鲁斯米说，除了一般可循环垃圾，该公司届时也会收集可再循环食用油，也属RFL计划的其中一种选择，每公斤1令吉，所得将纳入RFL积分卡用作消费。

“已用过的食油须先过滤才回收，不必再因无处处理而随意倒入水沟。这些回收食油提炼成生物柴油，既环保又不污染环境。”

做资源回收

E-Idaman公开公众注册

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E-Idaman也公开让民众注册，到灵巴马斯垃圾收集站做资源回收工作。

鲁斯米说，除了该公司垃圾分类工人，目前也有8人是合格资源回收工，他们每天早上9时至下午6时获准到此垃圾收集站，去捡可循环垃圾再拿去变卖。

“我们让他们自行处理变卖捡到的可循环物。据我所知，有人平均每个月可得2000令吉以上收入，一名中年最高记录一个月获逾3000令吉。”

垃圾送往灵巴马斯垃圾收集站后，工人还需分出可循环垃圾。（图：星洲日报）

可循环垃圾送到资源回收收集站。（图：星洲日报）

莫哈末西迪促市民从源头做起，先自行将垃圾分类好。（图：星洲日报）