就阿迪逝世张贴不当留言‧本田员工停职查办 大马本田公司员工Caryn Yean因为在脸书就消拯员阿迪的不幸离世，张贴了一则不当留言，引起公愤，本田公司今日宣布暂停其职务。

本田公司周二在脸书上载暂停员工Caryn Yean职务的道歉信。

（吉隆坡18日讯）大马本田公司员工Caryn Yean因为在脸书就消拯员阿迪的不幸离世，张贴了一则不当留言，引起公愤，本田公司今日宣布暂停其职务。

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Caryn Yean是在房屋及地方政府部长祖莱达和卫生部长祖基菲里昨晚在阿迪逝世的媒体访谈的脸书直播时，发表了不当评论，而遭网民搜索和批评。

她在留言写道：“不是政府失败，是XXXX失败，没有打救阿迪。”。

其评论被网民截频，据知还有网民因不满而前往报案。

本田在脸书上载有关道歉信，就员工Caryn Yean对阿迪不幸离世所发表评论深表歉意。

“我们不会宽恕也不会容忍这种在线或离线行为。目前，我们终止了有关员工（Caryn Yean）的职务，并进行内部调查。”

该公司表明将会尽可能采取最严厉的行动，本田也对消防员的家属表示最深切的哀悼，并会在困难的时刻给予支持。

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这则道歉启事引起网民留言2700则，绝大部份表示不能姑息这种行为，并且要本田公司开除这名员工，而不是只是停职调查，过后悄悄让他复职。一些网民也准备告发到本田的日本总公司。