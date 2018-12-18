反贪会接投报调查．扎希涉买票赢党主席 面对退党潮困扰的巫统主席拿督斯里阿末扎希，卷入金钱政治疑云；他被指在7月的巫统改选时，通过代理向沙巴党员买票，才赢得党主席职，涉及款额达15万令吉。

（吉隆坡18日讯）一波未平，一波又起。面对退党潮困扰的巫统主席拿督斯里阿末扎希，卷入金钱政治疑云；他被指在7月的巫统改选时，通过代理向沙巴党员买票，才赢得党主席职，涉及款额达15万令吉。

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被指15万向沙党员买票据

《新海峡时报》报道，反贪会在接到投报并展开调查后，发现阿末扎希通过代理，向沙巴党员买票，以便他在党选中胜选为党主席，触犯了2009年反贪会法令第17条文，即通过代理行贿或接受贿赂。

据悉，反贪会已经掌握“有力证据”，将控阿末扎希在党选期间涉及金钱政治。

反贪会发言人受询时，证实该会在上周五接到公众投报，指控阿末扎希涉及金钱政治，才能赢得7月举行的党选。

“在调查指控后，阿末扎希被指涉及金钱政治，这已经不再是党内事务，却可以是一宗刑事罪行。”

巫统纪律局主席丹斯里安努亚慕沙受询时说，该局尚未接到相关投报，不过一旦立案，纪律局将会开档调查。

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他说，该局无法在未接到任何投报前就开档调查阿末扎希涉及金钱政治的指控，并须在展开内部调查后，证实确有贿选行为，才能对阿末扎希及涉案者采取纪律对付行动。

“这与过去的巫统前副主席丹斯里莫哈末依沙涉及金钱政治，被终止党籍3年的个案不同，不可相提并论，因为依沙是在纪律局接到投报，展开内部调查，证实涉案后，才被终止党籍。”

依沙是在2005年6月24日，被纪律局证实在一年前的党选，用金钱买票而被终止党籍，当时他中选为巫统副主席，因被终止党籍而一并失去联邦直辖区部长职。

截稿时，阿末扎希仍未针对买票指控发表谈话。