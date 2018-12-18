安努亚：党员超过360万．“数十人退党击不垮巫统” 巫统主席拿督斯里阿末扎希面对排山倒海的“下台”声浪，坊间流传阿末扎希不下台，巫统将在60天内被社团注册局解散；巫统总秘书丹斯里安努亚慕沙说，这是没有根据的。

（吉隆坡18日讯）巫统主席拿督斯里阿末扎希面对排山倒海的“下台”声浪，坊间流传阿末扎希不下台，巫统将在60天内被社团注册局解散；巫统总秘书丹斯里安努亚慕沙说，这是没有根据的，因为巫统不会因为有20或30人退党而被撤销注册。

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“不过20、30人退党，为什么要解散一个有超过360万党员的政党？这不合理。”

安努亚慕沙受询时说，该党领袖将采取内部处理方式，以应对来自中央和各州领袖及党员要求阿末扎希下台的要求。

“巫统也不会在明日召开最高理事会特别会议讨论阿末扎希的去留，同时也指出即将在28日召开的最高理事常月会议，也没有相关特别议程。”

扎希：很多理事休假

本周不开特别会议

巫统主席拿督斯里阿末扎希向本报表示，由于很多巫统最高理事已经休假，所以本周不会召开最高理事特别会议。

他是针对巫统最高理事会否在本周内召开最高理事特别会议，讨论巫统议员出走和党主席的命运问题，这么回应。

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不过，其中一名亲阿末扎希的最高理事向本报透露，巫统打算在本周三召开最高理事特别会议，将会商讨议员退党和阿末扎希去留的问题。

较早前消息人士曾指出，巫统将在明日召开最高理事特别会议，讨论数项重要课题，包括多名议员竞相退党加入土团党、阿末扎希遭“逼宫”、以及是否邀请前首相兼巫统主席拿督斯里纳吉回归。

28日开最高理事会议巫统原订在16日召开会议，但却在要求下展延，阿末扎希在“逼宫”声浪及施压下，最终同意在19日开会，不过安努亚慕沙否认，巫统将在明日召开最高理事特别会议。

“巫统最高理事常月会议都定在第四个周五，因此28日确实会召开最高理事会议，过后也会召开新闻发布会。”

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面对“内忧外患”，阿末扎希除了面临45项法庭控状，也将因涉嫌在党选时，以15万令吉向沙巴党员买票的金钱政治指控，将会再次被反贪会传召及控告，加上爆发了退党潮，多名议员先后退党成为亲希盟的独立议员，甚至加入土团党，让巫统国会议员从54人减少至37人，引爆党内对阿末扎希的不信任，纷纷要求他“休息”。

由于阿末扎希已表明不会“休息”，更扬言若要他下台，就须召开特大，并且由同样投选他为主席的党员来罢免他，即14万6000名有资格投票的代表，其中三分二，或相等于9万7333名代表同意才能召开特大罢免他。

巫统最高理事会无权革除党主席职，但有权开除党主席的党籍。