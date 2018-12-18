蔡秋怡．光 前一阵子朋友大力推荐我去看一部名为《光》的本土电影。这部电影是一段围绕在两兄弟之间的故事，哥哥文光是自闭症患者，无法专注集中及正常社交；弟弟在他们的母亲去世后，尽心尽力地照顾哥哥，甚至帮助他应征工作，希望他可以自力更生，奈何哥哥一次又一次地闯祸，让弟弟深感无助。

前一阵子朋友大力推荐我去看一部名为《光》的本土电影。这部电影是一段围绕在两兄弟之间的故事，哥哥文光是自闭症患者，无法专注集中及正常社交；弟弟在他们的母亲去世后，尽心尽力地照顾哥哥，甚至帮助他应征工作，希望他可以自力更生，奈何哥哥一次又一次地闯祸，让弟弟深感无助。

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我对自闭症没有深入的了解，很多时候是通过网络上的资料及视频来获取关于自闭症的资讯，了解程度仅停留在自闭症患者不善交际及封闭在自己的世界里，而且还会无限放大他们看见及听见的事情。

不能说通过这部电影就能够马上了解自闭症，但这部电影倒像是一面镜子，让我们知道大众是如何面对及对待自闭症患者。在电影中，我们可以看见许多人会称文光是个傻子或白痴，又或者在弟弟找不着文光时，在警察局外懊恼自己没有真正了解过自己的哥哥，都可让大众反思平时是否有给予自闭症患者多一些耐心及同理心，让他们去适应这个社会。

大家也可透过这部电影对自闭症患者的家属有多一些了解。电影里的弟弟也现出了家有自闭儿的懊恼及困境，为了哥哥放弃自己的爱情、在哥哥失踪后四处奔波地寻人、发现自己从来没有了解过哥哥而懊恼痛哭。这些情景都能让观众对自闭症家属有个基本的了解，明白在他们的生活中是如何与自闭症患者相处。

在电影最后出字幕的时候，电影的原型人物郭修锴出现在拍摄现场，让我惊讶的是，他说话与常人无异且也能与他人顺畅地沟通。这让我了解到原来自闭症患者也是可以很好的和其他人沟通，在他们的世界里其实很简单，就像妹妹郭修彧在电影主题曲里所唱的，“你不是怪物，别害怕谁来欺负，不必为别人掉了幸福。”

自闭症患者在用自己的方式活在大众的世界里，他们需要的是同理心，或许我们可以给彼此一个机会，给予自闭症患者多一些耐心，或许你就能够发现他们的不同及美好。