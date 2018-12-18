“永远保存我们的回忆”‧好友上载庆生视频悼阿迪 欢乐无比的庆生宴，阿迪腼腆微笑，同事在旁起哄，如此美好的回忆，随着阿迪的离世不再重现。

同僚为他庆生，莫哈末阿迪露出腼腆却灿烂的笑容，但这一幕永远成追忆。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧八打灵再也18日讯）欢乐无比的庆生宴，阿迪腼腆微笑，同事在旁起哄，如此美好的回忆，随着阿迪的离世不再重现。

广告

阿迪的好友阿兹祖在阿迪离世后，在脸书上传多张他和阿迪相处的照片，以及阿迪在消拯局庆生的视频，并写下让人心酸的悼念句。

“Al Fatihah，我的好友莫哈末阿迪，你安息啦，我和你的所有回忆，我会一直保存直到永远；每个人听到你离世的消息都感同身受，每个人都在问，每个人都在发文，我们祈祷你能回到贤人的队伍中。

我的好友，谁能够不怀着痛心去救援，但……真主阿拉。”

怀念同甘共苦日子

帖文中的阿兹祖怀念和阿迪一起同甘共苦的日子，两人共事的生活照及庆生影片，让人倍感心酸，其中以庆生视频最为触动人心。

视频中可见到阿迪在同事起哄下，腼腆的微笑切下同事为他准备的生日蛋糕，更在同事的要求下向镜头摆好姿势。

广告

当时负责录影的同事事后才告诉阿迪他们录影了；那时的欢乐气氛，同事间的精心安排，如今成追忆。

视频也被脸书专页Friend of Bomba Malaysia转载，在短短6小时内已有5万点击率及逾千次的分享及逾200个留言。

大部份网民皆留言惋惜阿迪的离世，也有部份网民不满暴徒向消拯人员施暴，希望当局能采取行动。