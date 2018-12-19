巴刹旧船坞脏乱·市区民生问题多 （山打根18日讯）市区民生问题多，不仅中央巴刹多部风扇故障，马路坑坑洼洼，旧船坞楼宇楼梯口堆满杂物，没公德心者更在楼梯口大小便，导致恶臭。当局受促严正关注，还人民干净美观的市区。

右二起为黄天发及许赞力率员到市区巡视，深入了解基设及卫生问题。

（山打根18日讯）市区民生问题多，不仅中央巴刹多部风扇故障，马路坑坑洼洼，旧船坞楼宇楼梯口堆满杂物，没公德心者更在楼梯口大小便，导致恶臭。当局受促严正关注，还人民干净美观的市区。

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卫生及人民和谐部长拿督黄天发偕同市议会主席拿督许赞力于今早8时到市区中央巴刹及旧船坞一带展开巡视，深入了解民生问题，两人逐一收集目前困扰摊贩的问题，应允尽力解决。

■中央巴刹风扇故障

市区中央巴刹大部分摊贩纷纷投诉，如风扇故障许久未获修理、隔壁摊贩没有妥善处理垃圾等问题。

此外，一名女菜贩投诉，由于生意大减，她要求降低月租，减轻负担，获许赞力应允争取，在市议会会议提出女摊贩的要求与困境。

■旧船坞楼宇2楼积水

另一方面，黄天发及许赞力也到市区中央巴刹对面的旧船坞楼宇巡视，该区商家张经强投诉，指他不久前在2楼转角处滑倒，原因是路面积水导致湿滑，所幸没大碍。

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张经强指出，该处原本有一条排水管，后来被封，造成二楼转角处逢雨必浸。另一名商家指出，由于下大雨时，雨水洒进楼宇，自从排水管被封死后，该处淹水水位有时高至2寸，路人需要涉水而过，相当狼狈。

商家指出，封死排水管是由于楼下一商店业者担心排水管泄漏，恐造成他店里出售的机器故障。

■楼宇设闸门防脏乱

此外，许赞力指出，市区多座楼宇楼梯口相当肮脏，因没公德心者及外籍人在该处大小便，他认为有必要在楼梯口设闸门，并且派员彻底清理楼梯口，并只允许楼宇商家持有钥匙，此提议已获黄天发认同。

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州卫生及人民和谐部长黄天发（右三）及市议会主席许赞力（右二）向民众收集民生问题。

旧船坞楼宇楼梯口堆满杂物，有碍通行。





