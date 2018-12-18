总监：哀悼阿迪．全国消拯局降半旗3天 全国消防及拯救局于今日起降半旗3天，以为首邦市USJ25区兴都庙骚乱事件中丧命的消拯人员莫哈末阿迪哀悼。

（雪兰莪‧八打灵再也18日讯）全国消防及拯救局于今日起降半旗3天，以为首邦市USJ25区兴都庙骚乱事件中丧命的消拯人员莫哈末阿迪哀悼。

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全国消拯局总监莫哈末韩丹今日发文告说，希望那些导致莫哈末阿迪丧命的暴徒被绳之以法。

“我代表全国消拯局向莫哈末阿迪的家属致哀，为此全国消拯局也会于今日至周四（20日）连续3天降半旗为他哀悼，莫哈末阿迪的事蹟也将被载入消拯人员的历史中。”

莫哈末韩丹也感谢首相敦马哈迪夫妇于今早在梳邦消防及拯救局飞行组基地给予莫哈末阿迪最后的致敬。

此外，他也非常感谢国家元首、吉打苏丹、州务大臣、首邦市医药中心（SJMC）、中央医院（HKL）及国家心脏中心（IJN）医护人员以及所有直接或间接给予莫哈末阿迪及其家人帮助的人。

总警长：勿挑起种族宗教情绪

另一方面，全国总警长丹斯里弗兹今午发文告，代表全体警察向莫哈末阿迪的家人致哀，并表示莫哈末阿迪的逝世是国家的重大损失。

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他呼吁民众不要利用莫哈末阿迪去世一事趁机挑起种族跟宗教情绪，以致发生类似上个月杪的兴都庙骚乱这样的事件。

“警方目前已援引刑事法典第302（谋杀）条文角度调查此案。”

槟总警长向阿迪致哀

槟州总警长拿督斯里达威甘也代表全槟逾6000名警员，向伤重去世的莫哈末阿迪致哀，并希望其家属坚强。