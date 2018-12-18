一次偶遇建立传奇友谊．华裔科学家NBA球星成好友 22岁的华裔自由撰稿人王雪丽上周出现在波士顿NPR新闻台制作的体育节目上，畅谈她已故的父亲王琳与NBA传奇巨星巴克利同样传奇的深厚友情，之后这段故事在网上广传。

（美国．波士顿18日讯）只是在酒店大厅里的一次偶遇，令两个看起来不太可能建立起友情的人──前美国NBA篮球明星巴克利和研究猫砂的华裔科学家成了莫逆之交，有一段惺惺相惜的故事。

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女儿忆亡父述感人故事

22岁的华裔自由撰稿人王雪丽上周出现在波士顿NPR新闻台制作的体育节目上，畅谈她已故的父亲王琳与NBA传奇巨星巴克利同样传奇的深厚友情，之后这段故事在网上广传。

2015年6月，巴克利母亲过世的时候，在巴克利的家乡、阿拉巴马州的小镇的丧礼上出现了一位意外的客人，一张华裔脸孔，所有的亲友都摸不清头绪。

巴克利在节目上称，王琳突然在葬礼现身，大家问他，那个亚洲老兄是谁？怎么认识他的？他说：“说来话长。”

王雪丽坦言，包括她自己在内，许多亲友都对父亲这段友情半信半疑。

她说，4年前父亲出差，下榻加州沙加缅度一家酒店，并在大厅酒吧中，看到了巴克利。

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华裔科学家王琳（左）与NBA球星巴克利在酒吧中聊天，两人成为莫逆之交;王雪丽展示亡父与巴克利短信聊天记录（互联网照片）

谈得投机共餐交换电话

她指出，父亲只想过去打声招呼，看能不能要到一张合照。岂知两人谈得投机，一起吃晚餐，并交换了电话号码，之后他们经常在不同的城市见面，一起看球赛和聚会。

巴克利说：“你爸是我这一生中遇过最快乐的人，跟朋友在一起真的很开心，老实说，虽然我认识很多人，但我并没有很多朋友。”

父亲告诉她，他与巴克利对很多事情意见相同。