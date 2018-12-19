刘静芝：中游客有增无减· “沙西海岸很安全” （亚庇18日讯）中国驻亚庇总领馆向中国游客发出旅游提醒，赴沙巴东海岸旅游须注意人身及财产安全，副首长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝对此表示理解，但希望游客能理解沙巴西海岸并未受安全因素影响。

（亚庇18日讯）中国驻亚庇总领馆向中国游客发出旅游提醒，赴沙巴东海岸旅游须注意人身及财产安全，副首长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝对此表示理解，但希望游客能理解沙巴西海岸并未受安全因素影响。

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她今日受访时这么回应。“我对他们的做法表示理解，但我希望他们也知道，沙巴西海岸没有受到影响。”

“我不便多说，但今年到访沙巴的中国游客比去年多出很多。”

事关中国驻亚庇总领馆在官方网站发公告，指近期菲南武装恐怖分子频繁出没，沙巴东部海岸仙本那和拿笃海域已接连发生多起当地渔民被绑架事件，提醒中国游客注意安全。

■将游客分散其他景区

另外，刘静芝被问及州内酒店爆满，州政府是否有举措如增建酒店。她表示，增建恐怕来不及应对，但将游客“分散”到其他景区，不必集中在亚庇和仙本那。

她说，州内16个县已启动社区旅游及民宿计划，游客被分散到其他县市后，为当地带来庞大的收益，因此沙巴旅游业在未来也会朝着这个方向发展。

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■拨款多用在改善基设

刘静芝也是亚庇亚庇区州议员。她说，州议员尽管今年只获得一半的发展拨款，但都运用在地方发展上，好比她用在美化及提升亚庇区设施，受惠群体包括学校和教会。

她说，明年起，她将全面提升亚庇市容，美化及绿化环境，让游客留下好印象。

“我也会加强执法和教育人民的公民意识；也会和亚庇区旧店店主及市政厅开会，商议拆除过旧的遮阳篷，以免遮阳篷坍塌事故再次上演，危及群众安全。”

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“我也会尽量统一商店的五脚基，不再坑坑洞洞或高低不平，造成路人不便。”