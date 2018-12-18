世银：下行风险升高．马今明年料成长4.7% 世界银行认为马来西亚经济仍然具有应变力与韧性，但下行风险将日益加剧，预计大马的经济增长在短期内将会放缓，2018年和2019年增长率预计为4.7%。

（吉隆坡18日讯）世界银行认为马来西亚经济仍然具有应变力与韧性，但下行风险将日益加剧，预计大马的经济增长在短期内将会放缓，2018年和2019年增长率预计为4.7%。

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世界银行汶莱、马来西亚、菲律宾和泰国国家主管玛拉沃薇克说，恢复财政的缓冲能力对于大马有效应对未来经济冲击是非常关健性的。

她今日在世界银行最新推出的《马来西亚经济监测报告》推介礼上致词时说，由于贸易紧张局势加剧，大马的出口面临越来越大的阻力。

她说，在国内，解决政府债务和负债可能会缩小大马政府的财政空间，并限制公共投资对增长的贡献。

“鉴于这些情况，我们强调两点，第一，重要的是，在短期内维持经济增长的努力有必要谨慎的作出平衡，以及恢复财政缓冲。”

今年成长下修0.2%

她指出，第二是大胆的改革，以便提高生产力、加强社会援助计划，改善公共服务的可及性，进而确保所有马来西亚人从大马的增长中受益。

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世界银行经济学家莎奇拉说，考虑到新政府的支出和投资计划，以及外部因素，世界银行今年将对大马国内生产总值的预测下调了0.2%至4.7%；世界银行于10月的时候，曾将大马经济增长率从之前预测的5.4%下修到4.9%。

她说，由于严格的合理化计划和总体投资活动，大马政府在2019年财政预算案下的支出和投资较低，而这些活动在第14届大选之后有所回升。

“在预测大马的经济增长方面，我们考虑了这两个主要的发展，大马的投资在5月9日全国大选前，即2018年上半年已经放缓。”

阿兹敏：应加速人力资本开发

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另一方面，经济事务部长拿督斯里阿兹敏说，加速人力资本开发对大马成功成为高收入先进国是至关重要的，而教育、健康、营养和社会保护都扮演了重要的角色。

他说，为了使大马能够实现高收入先进国的地位，我国必须在人力资本的所有组成部份方面取得进一步进展，包括教育、医疗保健、营养、社会保护和工作机会。

由于他未克出席，其讲词时由经济事务部秘书长拿督赛夫安努亚代读。