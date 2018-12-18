儿童发育迟缓．教育表现差．人资指数马排名第55 世界银行指出，马来西亚的人力资本指数（HCI）在157个国家中排名第55位，表现较差的部份是儿童发育迟缓、学习成果和教育程度。

赛夫安努亚（中）为《马来西亚经济监测报告》主持推介礼。左起是玛拉沃薇克和李文材；右起是经济事务部副秘书长（政策）拿督诺查里和世界银行集团全球知识与研究中心马来西亚经理费拉斯拉益。（图：星洲日报）

（吉隆坡18日讯）世界银行指出，马来西亚的人力资本指数（HCI）在157个国家中排名第55位，表现较差的部份是儿童发育迟缓、学习成果和教育程度。

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世界银行指出，马来西亚要实现高收入和先进国地位的愿望，它需要在人力资本的所有组成部份方面取得进一步进展，包括教育、健康和营养、社会保护和就业。

相对于其他国家，马来西亚表现良好的部份包括了儿童存活至5岁的比率；预期的受教育年数，以及成年人存活至60岁的比率方面表现良好。

根据世界银行今日推出的有关“实现人类潜能”的《马来西亚经济监测报告》，人力资本指数（HCI）反映现今出生的儿童和对他们作出的投资，在他们成为未来劳动力后的生产率和经济增长的影响。

有关本指数显示，马来西亚的总体值为0.62，意思是，鉴于普遍的教育和健康结果，我国儿童在成年后的生产率仅为成年的62%。

在过去半个世纪，我国成功提高人口健康水平，包括平均寿命从1960年的59岁提升至2016年的75岁，与中上等收入国家不分上下；此外，死亡率也显著下降，婴儿夭折率为每1000新生儿中的6.7，而5岁以下儿童则是7.7。

不过，我国每5名儿童就有一人是发育迟缓，高于国内生产总值的水平。

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儿童发育迟缓率20.7%

根据2016年马来西亚国民健康与发病率调查（NHMS）预测，该年龄层儿童的发育迟缓率为20.7%，这远比中高收入国家平均7%的比率还要高。

我国在同等收入国中，是其中一个5岁以下儿童发育迟缓率偏高的国家之一，甚至比一些撒哈拉以南的非洲中低收入和低收入的国家还要高，如加纳和塞内加尔。

发育迟缓的现像虽然在社会经济地位较低的家庭中更为普遍，但在富裕家庭中也高。

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在所有州属、种族、收入水平、城市与乡区都有明显的中等至高度的发育迟缓现象，如月入5000令吉和以上的家庭，儿童发育迟缓率达17.4%。

尽管母亲教育水平与儿童发育迟缓有关连，但拥有高等教育水平的母亲，其孩子的发育迟缓率仍有所上升。

世界银行认为，我国有必要针对此问题作进一步的研究和分析工作，以找出导因和解决方案。

学生学习成果低于潜能

在学习成果和教育程度方面，有关“实现人类潜能”的《马来西亚经济监测报告》指出，在过去几十年中，马来西亚的教育制度在提高入学率方面取得了重大进展。

尽管大马学生学习成果很好，但却明显低于高收入国家和区域内的一些国家的平均水平，而且学生的学习成果低于他们的潜能。

人力资本指数是根据经过质素调整的学校教育年限来衡量教育表示，素质是以统一的考试成绩来衡量。

大马获得468分（根据2015年国际数学与科学教育成就趋势调查，TIMSS），高于中高收入国家平均水平，惟低于高收入国家平均的508分，而越南（519分）和韩国（563分）是本区域表现突出的国家。

马来西亚的国际考试成绩逐年下滑，尽管最近的成绩显示有所改善，直到2011年，大马在TIMSS的评分都有所下降，到2015年的周期才有所改善。