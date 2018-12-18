儿童发育迟缓．教育表现差．人资指数马排名第55
儿童发育迟缓．教育表现差．人资指数马排名第55
（吉隆坡18日讯）世界银行指出，马来西亚的人力资本指数（HCI）在157个国家中排名第55位，表现较差的部份是儿童发育迟缓、学习成果和教育程度。
世界银行指出，马来西亚要实现高收入和先进国地位的愿望，它需要在人力资本的所有组成部份方面取得进一步进展，包括教育、健康和营养、社会保护和就业。
相对于其他国家，马来西亚表现良好的部份包括了儿童存活至5岁的比率；预期的受教育年数，以及成年人存活至60岁的比率方面表现良好。
根据世界银行今日推出的有关“实现人类潜能”的《马来西亚经济监测报告》，人力资本指数（HCI）反映现今出生的儿童和对他们作出的投资，在他们成为未来劳动力后的生产率和经济增长的影响。
有关本指数显示，马来西亚的总体值为0.62，意思是，鉴于普遍的教育和健康结果，我国儿童在成年后的生产率仅为成年的62%。
在过去半个世纪，我国成功提高人口健康水平，包括平均寿命从1960年的59岁提升至2016年的75岁，与中上等收入国家不分上下；此外，死亡率也显著下降，婴儿夭折率为每1000新生儿中的6.7，而5岁以下儿童则是7.7。
不过，我国每5名儿童就有一人是发育迟缓，高于国内生产总值的水平。
儿童发育迟缓率20.7%
根据2016年马来西亚国民健康与发病率调查（NHMS）预测，该年龄层儿童的发育迟缓率为20.7%，这远比中高收入国家平均7%的比率还要高。
我国在同等收入国中，是其中一个5岁以下儿童发育迟缓率偏高的国家之一，甚至比一些撒哈拉以南的非洲中低收入和低收入的国家还要高，如加纳和塞内加尔。
发育迟缓的现像虽然在社会经济地位较低的家庭中更为普遍，但在富裕家庭中也高。
在所有州属、种族、收入水平、城市与乡区都有明显的中等至高度的发育迟缓现象，如月入5000令吉和以上的家庭，儿童发育迟缓率达17.4%。
尽管母亲教育水平与儿童发育迟缓有关连，但拥有高等教育水平的母亲，其孩子的发育迟缓率仍有所上升。
世界银行认为，我国有必要针对此问题作进一步的研究和分析工作，以找出导因和解决方案。
学生学习成果低于潜能
在学习成果和教育程度方面，有关“实现人类潜能”的《马来西亚经济监测报告》指出，在过去几十年中，马来西亚的教育制度在提高入学率方面取得了重大进展。
尽管大马学生学习成果很好，但却明显低于高收入国家和区域内的一些国家的平均水平，而且学生的学习成果低于他们的潜能。
人力资本指数是根据经过质素调整的学校教育年限来衡量教育表示，素质是以统一的考试成绩来衡量。
大马获得468分（根据2015年国际数学与科学教育成就趋势调查，TIMSS），高于中高收入国家平均水平，惟低于高收入国家平均的508分，而越南（519分）和韩国（563分）是本区域表现突出的国家。
马来西亚的国际考试成绩逐年下滑，尽管最近的成绩显示有所改善，直到2011年，大马在TIMSS的评分都有所下降，到2015年的周期才有所改善。
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