中华大厦停建或照跑？·刘瑞发：等发展商决定 （亚庇18日讯）华社引颈期盼的“沙巴中华大厦”联营计划究竟会终止或继续，仍在等待发展商Arah Permai有限公司作出决定。

前排右六起为柔佛州中华总商会会长林峇、沙闽中总会长刘瑞发及副会长兼秘书长谭育良等交流。

（亚庇18日讯）华社引颈期盼的“沙巴中华大厦”联营计划究竟会终止或继续，仍在等待发展商Arah Permai有限公司作出决定。

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据悉，联营发展“沙巴中华大厦”的三方，即沙闽中华总商会、亚庇华人同乡会馆联合会与发展商Arah Permai有限公司，早前讨论可达致三赢局面的条件。

而沙闽中总和乡联会在本月初也发出律师信列明条件，要求发展商在两个星期内作出决定。

■地段转为商业用途

沙闽中总会长丹斯里刘瑞发今天主持该会第41届理监事第8次会议后，受访时表示发展商至今还未作出回覆。

“我们（沙闽中总及乡联会）认为所提出的条件相当合理，但是一切还是要等发展商决定，看他们是否还要继续跟我们合作。”

刘瑞发表示，沙闽中总乐观看待有关联营计划，也相信今年内会有结果，决定中华大厦的发展动向。

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他也说，倘若发展商决定继续联营，则希望该公司可为大厦计划增值，因为该地段已经从建会所转为商业用途。

■2商会申请加入

另一方面，今天的理监事会议上，也有讨论有关必打士中华商会及东革中华商会申请加入沙闽中总事宜，唯理监事决定押后讨论，暂未有定案。

沙闽中总目前共有24个会员单位，根据该会章程，每个县区可接收一个商会作为会员。

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林峇：30年来变化大

沙发展快速 令人赞叹

柔佛州中华总商会会长丹斯里林峇对沙巴30年来发展快速感到赞叹。

林峇指出他曾于80年代率队到沙巴参加元首杯全国篮球赛，如今再度来到沙巴，让他看到许多变化和进步。

他表示，难得的是，相隔30年之后，沙巴社会仍然有着不变的亲切感，令他非常感动。

他今日率领理事拜会沙闽中华总商会会长丹斯里刘瑞发及理监事时，在交流会上这么表示。

同时，沙闽中总副会长兼秘书长拿督谭育良指出，该会的宗旨是为商会会员争取利益，提升经贸往来，同时也发扬中华文化及推动华教发展。

他也希望将来有机会组团到柔佛考察访问，向柔商会和商家取经学习。