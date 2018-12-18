助主人完成硕士学位．美国服务犬获颁荣誉文凭 来自南卡州、现年25岁的霍利患有慢性疼痛，只能依靠轮椅行动。她4岁的黄金猎犬格里芬除了协助她生活上的琐事，简单如将手提电话递上、帮忙开门、开灯外，也在她在医院实习期间成为她的“副手”。更重要的是，格里芬会时刻伴在她身边，为她在接受治疗时的疼痛带来舒缓，也大大减轻了焦虑与抑郁的情绪。

（美国．纽约18日美联电）狗狗是人类最好的朋友！美国一名行动不便的大学生霍利从纽约克拉克森大学毕业，她日前在台上领过她的职业治疗硕士学位，而求学期间伴随她左右的服务犬格里芬也同台领取属于它的荣誉文凭。

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来自南卡州、现年25岁的霍利患有慢性疼痛，只能依靠轮椅行动。她4岁的黄金猎犬格里芬除了协助她生活上的琐事，简单如将手提电话递上、帮忙开门、开灯外，也在她在医院实习期间成为她的“副手”。更重要的是，格里芬会时刻伴在她身边，为她在接受治疗时的疼痛带来舒缓，也大大减轻了焦虑与抑郁的情绪。

霍利声称：“打从我入学的第一天起，它就一直为我付出一切，从没偷懒过。”她在格里芬的陪伴下，保持百分百课堂出席率。

霍利透过负责安排监狱囚犯培训服务犬机构paws4prisons领养格里芬。这个机构会在完成训练后，将犬只分配给有需要的人。她说：“当时有好几只狗狗给我选择，但它们很害怕轮椅，而格里芬主动跳到我的膝盖上，并舔我的脸。”

霍利在爱犬格里芬领取文凭时，开心地亲吻它。（图：美联社）

格里芬展现非凡努力

克拉克森大学董事会赞扬格里芬展现“非凡的努力、坚定的承诺，以及无私的奉献，让学生得到成功和幸福”，特别颁授它荣誉文凭。

这对最佳拍档在实习期间在南卡州一军营医疗所工作，帮助有行动障碍或心理障碍的士兵复康。霍利指抚摸狗狗有助改善病人的焦虑情绪，亦能推动病人增加活动范围。

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“每当病人来到时，我会告诉他们，今天的治疗师是我和格里芬。每次我在申请安排工作时，一定要求与格里芬在一起。没有它，我根本没法参与任何活动。我早已习惯有它在身边的生活。”