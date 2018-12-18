杨祖强：马中双赢．建议南宁市霹设加工厂 霹雳州行政议员杨祖强邀请中国南宁市国资委授权的威宁投资集团有限责任公司和霹雳州展开经贸合作，并向他们献议在将于霹雳州江沙“面世”的全东南亚最大型的生态旅游公园内，或在怡保工业区内建设猫山王和燕窝食品加工厂，制造更多能直接向中国出口的特产。

威宁投资集团有限责任公司领导层与杨祖强（右）进行会谈，探讨两市之间的商业契机。左一起是伍志慧、刘巧锳、朱婕、杨扬。（图：星洲日报）

（中国南宁17日讯）霹雳州行政议员杨祖强邀请中国南宁市国资委授权的威宁投资集团有限责任公司和霹雳州展开经贸合作，并向他们献议在将于霹雳州江沙“面世”的全东南亚最大型的生态旅游公园内，或在怡保工业区内建设猫山王和燕窝食品加工厂，制造更多能直接向中国出口的特产。

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他说，一旦该集团到霹雳州设立食品加工厂，不仅能把州内的贸易扩展至南宁，甚至是中国其他区域。

提升马中经贸税收

他说，该集团也可选派经验丰富的专业团队，与本地的农民联营农耕业，作为进军霹雳州农业领域的踏脚石，即是一同种植猫山王及其他农作物，提升两市农民的收入和两市之间的经贸税收，两市同时藉此创造新的商业契机，以便在未来通过密切的交往，为马中进一步营造双赢的协商友好关系。

他日前率领怡保市议员和地方政府代表到中国南宁展开为期5天官访时，会见威宁投资集团有限责任公司总经理刘巧锳及领导层一行人时指出，猫山王一直深受中国人喜爱，惟遗憾的是无法把新鲜的带壳榴梿引入中国，因此建议该集团到霹雳州建设猫山王食品加工厂，制造出更多能直接向中国出口的特产，如研发可延长保鲜期的冷冻包装新鲜猫山王果肉等加工榴梿食品。

积极推动生态旅游

“怡保有许多工业区，而且霹雳州政府如今正积极推动生态旅游，并已计划在江沙打造一个占地5000英亩的生态旅游公园，目前该旅游公园内已种植300英亩的猫山王榴梿树，相信这是个非常适合该集团建设猫山王食品加工厂的地段，并有助于把江沙打造成盛产猫山王榴梿的策略性贸易中心。”

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杨祖强披露，目前有一家私人发展机构正与州政府洽谈有关在江沙，计划打造一个占地5000英亩，汇聚猫山王榴梿树和各具特色的热带水果、橡胶园、宠物动物园、刺激和极限运动生态旅游公园，该公园一旦竣工和启用，将成为东南亚最大型的旅游公园，届时江沙不仅是猫山王榴梿的策略性贸易中心，也相信将会成为许多国内外的市民和旅客喜爱的旅游景点之一，带动霹雳旅游业发展，同时促进两地之间的友好关系。

“虽然该公园进展在轨道中，但目前双方仍处于洽谈阶段，若有任何最新进展和落实期限，我会稍后再详细公布。”

推荐榴梿燕窝油棕产品加工

除了猫山王榴梿，他也向该集团推荐霹雳州生产的燕窝和油棕产品。

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“由于中国政府担心我国的燕窝在加工或处过程不符合当地的标准而陷入出口外销的困境，因此建议南宁集团也在霹雳州建立燕窝加工厂，并委派中国专员亲自前来监督加工工程，并依足程序和条例加工及生产燕窝，相信可顺利输出中国，两市由此可寻获共荣的“双赢”解决方案。”

共享技职教育“块宝”

邀在霹设南宁学院分校

另一方面，杨祖强建议威宁集团在霹雳州建设南宁学院分校，因该学院提供多元化的理工科应用型为主的科系，其中包括建筑科系、轨道专业科系、会计系、软硬体精算系、艺术设计，可栽培学生成为技术人才，在相关领域大展拳脚，有助于协助国家基建设施蓬勃发展，同时带动全面性的经济发展。

“威宁属下的南宁学院栽培的理工科应用型科系生正是霹雳州目前极度需要的人才，也是大部份华裔子弟非常感兴趣的专业科系，倘若该集团愿意到霹雳州设立学院分校，霹雳州政府就可栽培相关人才，并提供他们就业机会，让他们把所学的知识，应用在发展霹雳州的基建设施，相信将能使霹雳州恢复从前的辉煌光景，连带解决人才外流的问题，同时吸引更多外州学生和游客前来读书及观光，带动旅游和刺激经济发展。”

他指出，中国南宁市之所以经济发展迅速，是因他们所建造的分校提供专业水准的科系予学生报读，要善用年轻人的优势，利用科技创造出新的商业模式，带动城市迈向进步。然而，这点正是霹雳州目前严重缺乏的优势，也是极需要的“块宝”，因此希望我国能向他们看齐及学习，提升国内的技职教育。

此外，他希望该集团不止是投资农业发展，也将为霹雳州带来更多的投资方案，当中包括旅游发展，如开拓从怡保直飞南宁的新航线，为两国带来更大的利润和税收，同时可提高本地的就业机会。

刘巧锳：市场考察后洽谈投资

刘巧锳表示，该集团领导层聆听杨祖强的建议和分享后，对霹雳州的农业非常感兴趣，包括猫山王、燕窝及沉香茶，并决定于明年到霹雳州进行市场考察后，再进一步洽谈进军霹雳州农业的投资方案。

“我们会先从农业开始着手，开创两市之间的商业契机，待时机成熟后，再一步一步投资其他领域发展，如金融、房屋和教育等。”

她披露，该集团目前正打算扩大南宁学院的空间和业务，以应付更多的学生流量，并不排除在未来会在霹雳州建设分校的可能性。

出席会谈者包括南宁市商务局常务副局长伍志慧、合作科科长朱婕、南宁威宁投资集团有限责任公司副总经理何涛、战略投资部经理李林、南宁市场发展有限责任公司行政管理部经理祝雄林及贸易部副经理杨扬。

中国南宁市国资委授权的威宁投资集团有限责任公司简介

直属南宁市核心业务多元化

南宁威宁投资集团有限责任公司成立于2013年12月，是具有独立法人资格，自主经营，独立核算的国有独资有限责任公司，是南宁市公共事业投融资主体，直属南宁市人民政府领导，南宁市人民政府授权南宁市国资委履行出资人职责。

截至2018年10月31日，公司注册资本达81.45亿元，资产总额约329亿元，主体长期信用等级AA+；下辖15家一级监管单位（其中南宁百货大楼股份有限公司为沪市主板上市公司），在职员工约4200人。此外，核心业务分别为产业发展、公共资产投资建设运营管理、农产品物流与商贸流通、酒店旅游、房地产、教育及金融。

威宁投资集团有限责任公司领导层与杨祖强（前排右二）在会谈结束后合照留念。前排左一起是何涛、刘巧锳；右一是伍志慧。后排左一起是祝雄林、李林、朱婕。（图：星洲日报）