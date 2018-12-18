消拯员阿迪不治‧直升机载送回吉打‧阿迪遗体葬家乡 雪州USJ25区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件中受重伤身亡的消防与拯救人员莫哈末阿迪，遗体于今早送回家乡吉打安葬。

逾千名乡亲及民众蜂拥而至德朋高国小，以迎接莫哈末阿迪的遗体回乡。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧八打灵再也18日讯）雪州USJ25区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件中受重伤身亡的消防与拯救人员莫哈末阿迪，遗体于今早送回家乡吉打安葬。

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消拯局副总监哈山指出，阿迪的遗体在吉隆坡中央医院完成剖验后，今早7时30分通过吉隆坡梳邦机场以直升机载送回吉打州。

约百名身穿消拯员穿上消拯局制服送阿迪最后一程。首相敦马哈迪及首相夫人敦茜蒂哈斯玛也出席仪式。

莫哈末阿迪（24岁）昨天晚上9时41分伤势恶化去世，经过其家人同意后，遗体于凌晨时分从国家心脏中心送入中央医院进行剖验。

昨天传出在莫哈末阿迪逝世后，房屋及地方政府部长祖莱达、卫生部长拿督斯里祖基菲里与农业及农基工业部长拿督沙拉胡丁也前来了解情况。

李文材：阿迪死因或是肺衰竭

此外，卫生部副部长李文材说，国家心脏中心已经给予莫哈末阿迪最好的治疗方案，医护人员也尽了力。

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他说，莫哈末阿迪最初被送进医院时情况很不好，血压和氧气都偏低，他最终伤重离世是很不幸的事件。

他说，根据他收到的讯息，莫哈末阿迪的死因可能是肺衰竭。

消拯官抬棺，把莫哈末阿迪送回家乡安葬。（图：星洲日报）

逾千乡亲迎接阿迪遗体

莫哈末阿迪的遗体今早由消拯队出动直升机，从吉隆坡运回吉打港口，陪同者包括其父母莫哈末卡欣（63岁）与阿斯玛（50岁）、未婚妻努鲁那吉哈（25岁）等，而逾千名乡亲父老也闻讯蜂拥而至来迎接。

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乡亲于上午8时左右就开始等候，只为一睹这名于昨晚离世的消拯英雄回乡。

当直升机于早上10时30分降陆在德朋高国小草场时，四周有逾千人围观，当机翼停下安全后，众人更不断挤上前探看。

消拯队出动8名消拯官，把披上国旗和消拯队旗的灵柩，从直升机里抬到消拯队医疗急救队的客货车里，然后车辆在逾百名消拯员的护航下，载着莫哈末阿迪返回约1公里外的甘榜德朋高的住家。

莫哈末阿迪的遗体于下午1时左右，安葬在距离其老家约500公尺的阿尔沙阿达清真寺。

出席者有房屋及地方政府秘书长莫哈末敏德、消拯总监拿督莫哈末韩丹、吉州行政议员依斯迈沙列与陈国耀。

姑丈：阿迪应被誉为国家英雄

死者的姑丈卡欣末依沙（61岁）说，莫哈末阿迪应被誉为国家英雄。

他说，亲友对莫哈末阿迪在执行任务时遭遇骚乱后受重伤一事感到震惊。

“莫哈末阿迪是我们的英雄，也是国家英雄。我们希望警方积极调查，将涉案者绳之以法，还死者一个公道。”

他说，莫哈末阿迪在4名兄弟姐妹中排行第二，原定于本月22日结婚。

“他之前有休假5天筹备婚礼，讵料返回工作岗位第一天出事。”

未婚妻努鲁娜吉哈在莫哈末阿迪的坟上洒花，前右为阿迪父亲莫哈末卡欣。（图：星洲日报）

阿迪阶级追升至“PB22”

莫哈末敏德说，加入消拯队已4年的莫哈末阿迪的阶级，从“PB19”获追升至“PB22”。

他说，消拯队将全权处理死者的保险赔偿及联邦政府、消拯员职工会、消拯队福利组抚恤金，总额逾20万令吉。

“我们将积极跟进，以便抚恤金能够尽快发给死者家属。”