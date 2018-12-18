消拯员阿迪离世．防有人捣乱．警调整警力守兴都庙 在首邦市USJ25区百年兴都庙骚乱案件中被殴打至重伤的消拯人员莫哈末阿迪于昨晚逝世后，警方马上重新调整了负责维持兴都庙秩序的警员人数，以防有人趁机制造骚乱。

警员在通往兴都庙的路段设立路障，以检查经过的车辆。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也18日讯）在首邦市USJ25区百年兴都庙骚乱案件中被殴打至重伤的消拯人员莫哈末阿迪于昨晚逝世后，警方马上重新调整了负责维持兴都庙秩序的警员人数，以防有人趁机制造骚乱。

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据了解，警方在兴都庙于11月杪先后发生两起骚乱后，就派出大批警力镇守，在最高峰时值勤的警力多达1400人，不过在事件恢复平静后，维持秩序的警力一再减少，一直降低至398人，而上个星期又再减少部份联邦后备队警员。

根据1名现场警官透露，在莫哈末阿迪逝世后，原本已返回联邦后备队基地的警员又被调回来梳邦再也警区总部，使参与维持秩序的警察人数重新达到398人。

据悉，这些警察分成不同班次在3个通往兴都庙的地点驻守，当中包括联邦后备队（FRU）警员及普通警员。

据了解，虽然暂没有任何情报指兴都庙会发生事故，但警方会继续驻守，但不会有任何封路的举措。

莫哈末阿迪是于11月27日凌晨前往施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙准备扑灭被纵火焚烧的轿车时，遭暴徒殴至重伤，警方于隔天派出了约1400名包括联邦后备队人员及普通警员到现场维持秩序。

骚乱事件发生后，警方将联邦后备队驻扎在梳邦再也警区总部，以便随时能调动他们轮守兴都庙。

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