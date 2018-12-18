校园大扫除惊见蛇皮．真如华小董事长促小心 实廊七条真如小学举行校园大扫除活动，却意外发现蜕脱的蛇皮，令董家协深感担忧。

真如小学董家协展开大扫除活动，左四起郑东亿、郑明裕；左七为戴宏城及郑震瑶（右三）。（图：星洲日报）

（武吉港脚17日讯）实廊七条真如小学举行校园大扫除活动，却意外发现蜕脱的蛇皮，令董家协深感担忧。

广告

该校董事长郑明裕指出，该校因周围是油棕园，难免经常面对蛇虫出没的问题，为防止蛇虫入侵校园，董家协理事定期进行清洁校园活动。

他说，在实廊区州议员法依祖安利资助下，该校逾20名董家协理事、家长及校友日前进行校园大扫除活动，意外发现蛇皮。

他提醒师生小心提防，而董家协将会定期展开校园大扫除活动，杜绝蛇虫入侵校园。

新校舍新学年启用

与此同时，郑明裕指出，该校3楼高新校舍将于明年新学年启用，该校逾70名学生将可在更舒适及安全的环境上课，届时相信蛇虫出没的问题会减少。

他感谢所有参与活动的热心人士，并呼吁家长及校友们踊跃参与及支持该校的各项计划与活动，以便学校的发展更顺畅及活络。

广告

戴宏城：清理校园防蛇虫出没

真如小学校长戴宏城说，该校近期频有蛇虫出没的问题，进行这项大扫除活动的目的是要清理校园，避免蛇虫的滋生及危害，确保学生们有一个舒适、健康与安全的学习环境。

参与大扫除者尚有副董事长郑东亿、财政郑震瑶及总务陈顺良等。

广告