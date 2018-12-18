李明辉．行善最乐 行善最乐，助人为本，这也就是人的真善美，以让社会充满更多的正能量，减少仇怨，塑造爱心社会。

行善最乐，助人为本，这也就是人的真善美，以让社会充满更多的正能量，减少仇怨，塑造爱心社会。

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日前特派到中国广州参加第四届完美公益影像节，10名得奖的行善者，一一透过大会的镜头，把他们的行善经过呈献而出，让在场的人士感到满满的正能量，更传播他们对善行的坚持。

在10名得奖人中，27年来一直坚持只售卖5毛钱煎饼的85岁毛奶奶，她的坚持是为了让孩子能吃得好一点，饱一点。

第二位得奖者《红丝带爸爸》的郭小平，他不惜辞去医院院长的高职，开设收容患有爱滋病的孩子，让他们拥有庇护中心，免孩童受到社会的白眼和歧视。

从每一位得奖的行善者中，可以发现他们的行善都是发自于内心，绝不是做作，以博取好评。

另外8名得奖人的行善，包括对对华文教育、国家、家人等等的无私奉献，绝对让人对他们肃然起敬。

要不是有一个如此的平台，让得奖者能透过镜头，把他们的正能量的真善美散播出来，让我们感觉到社会仍有温情，希望每个人都能放下成见，化干戈为玉帛，天下间就会多一份温情，人与人之间就会少了哀怨，每个人都能和睦相处，天下太平。