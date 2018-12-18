利空罩顶‧马股写下3连跌 隔夜美股大挫，加上马股缺乏新指引，在利空罩顶下，周二马股延续疲弱表现，写下3连跌，所有指数也全盘皆黑。

（吉隆坡18日讯）隔夜美股大挫，加上马股缺乏新指引，在利空罩顶下，周二马股延续疲弱表现，写下3连跌，所有指数也全盘皆黑。

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马股周二低开13.15点至1628.47点开市，盘中最低挫14.69点至1626.93点，最高曾站上1643.88点，惟很快即转跌，在苦苦挣扎无效下，闭市收在1635.31点，挫6.31点或0.38%。

所有指数皆走跌，富时全股指数挫94.97点或0.84%至11163.07点，创业板指数也跌73.76点或1.73%，挂4189.11点；金融服务指数挫99.73点至17020.06点。

总结全场，成交量有22亿6509万股，总值19亿零707万令吉，共有多达699只下跌股，仅有222只上涨股，另有293只平盘。

多达半数的综指成份股下挫，森种植（SIMEPLT,5285,主板种植组）跌幅最重，挫21仙至4令吉零9仙。 子母牌炼奶（DLADY,3026,主板消费产品服务组）领跌，挫70仙至61令吉60仙。