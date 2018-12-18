首个国际燕窝竞赛．《神灯奖》缔造3创举 马来西亚燕窝总商会日前推介了2019-2020年东盟燕窝生产国品牌《神灯奖》（The LightAwards）大赛及第一轮初选甄拔赛，以推广燕窝。

（吉隆坡18日讯）马来西亚燕窝总商会日前推介了2019-2020年东盟燕窝生产国品牌《神灯奖》（The Light Awards）大赛及第一轮初选甄拔赛，以推广燕窝。

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燕窝总商会总会长马珪福致词时表示，这项比赛缔造了“三大创举”，包括赛事从2018年横跨2020年，是国内首个国际性燕窝竞赛，吸引超过15个国家燕窝业者参与。

竞赛共推出了13个奖项：1《企业诚信名望奖》、2《最高荣耀厨神奖》、3《最Top闪耀网红奖》、4《前进微商可靠奖》、5《可信赖物流奖》、6《燕窝研究达人奖》、7《燕屋建筑成功奖》、8《养燕丰收成就奖》、9《燕窝品牌卓越奖》、10《燕窝烹饪美食奖》、11《燕窝美夫人奖》、12《燕窝美少女奖》、13《燕窝俊男神奖》。当中，最受瞩目的是《企业诚信名望奖》、《最高荣耀厨神奖》和《最Top闪耀网红奖》。（除了第6、7、8和第9奖项开放给燕窝同业报名参赛，其他奖项则是开放给所有领域的企业。）出席者包括E SEvent Management执行董事拿督张创迪、马来西亚国际品牌展负责人拿汀方淑华、《神灯奖》筹委会主席张媛媛、钟添禧、陈瑞云、符懋志、刘美彤及参赛者。

入选后的获奖者必须缴付指定的赞助费，秘书处将会发函通知。

接下来第二轮的初选甄拔赛将于明年2月23日举行。报名详情可联络马来西亚燕窝总商会秘书处：03-67324614/017-5638026。