哥乐河水位逼近危险．丹多区水灾．没灾黎疏散 吉兰丹州连续几天连绵大雨，今天在道北、巴西马、兰斗班让和哥打峇鲁一些地区发生水灾，只是目前还没有灾黎被疏散。

道北市区邮政局门口积满雨水。（图：星洲日报）

（吉兰丹．哥打峇鲁17日讯）吉兰丹州连续几天连绵大雨，今天在道北、巴西马、兰斗班让和哥打峇鲁一些地区发生水灾，只是目前还没有灾黎被疏散。

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巴西马和兰斗班让一些地方积水超过1公尺。

兰斗班让艰大约10个甘榜淹水，包括甘榜兰樟、西南、遮扎威、布达杜祖、打昔巴贡和瓜峇都格。巴西马县默兰迪一带靠近哥乐河的5个甘榜也一样的情况，不过没有村民被疏散。

哥乐河水位逼近危险水平根据网站infobanjir.water.gov.my，兰斗班让的哥乐河水位已超越警告水平的8.84公尺，逼近9公尺的危险水平。昨天，该河位已暴涨至8.82公尺，如果雨势不息，随时突破危险水平。

目前，话望生和瓜拉吉赖2县的河位还在普通水平。

兰斗班让消拯局发言人再米沙末指出，哥乐河一带只有低洼地区遭殃，不过，当局将密切监督水位，河位如果继续上涨，他们将促请居民离开灾区。

他说，住在低洼区的居民，他们的住家都建得比较高，所以，虽然已积水1公尺，他们不会离开。

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道北市区老街率先淹水

在道北，今早率先淹水的是市区老街，邮政局前面的公路因为积水，已禁止小型车辆通行。

道北县议会主席罗斯纳兹里指出，沟渠的排水问题加上河水上涨是造成市区淹水的主要原因，不过目前的积水只有0.3公尺深。

他说，只要雨停，积水自然会消退，该县目前也没有人被疏散。

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哥市没关闭公路

在哥打峇鲁，大雨造成公路积水，情况并不严重，在伦当、古邦阁亮及班基等地都是类似的情况，这些公路并没有被关闭，但是，造成车辆缓慢行驶。

河水暴涨小渡轮停驶．多区居民出入受阻

瓜拉吉赖县巴西格朗新区和旧区、甘榜达古、布荣、双溪达古、达古园丘等地的村民，因为河水暴涨造成小渡轮服务受阻，出入顿时成了问题。

上个星期四开始，小渡轮就停止操作。

巴西格朗公司的合作社主席莫哈末查化指出，河位上涨造成小渡轮无法在岸边停靠上下乘客。不过，他发现河水在下退，相信小渡轮很快就能恢复川行。

不过，他指出，普通的船只照常服务，只是大家会依赖能运载车辆的渡轮。

他说，拥有四轮驱动车的人可以通过丹那美拉县的另一些道路到各自的目的地，只是路况并不理想，距离也比较远。

哥市一些住宅区的住家前廊已积水。（图：星洲日报）

消拯员巡视兰斗班让低洼地区。（图：星洲日报）

马泰边境人员展示测量水位处显示哥乐河水位逼近9公尺的危险水平。（图：星洲日报）