油站设小图书馆赢好评．顾客不添油．纯粹来借书 教育部长马智礼日前呼吁油站、快餐连锁店业者设立阅读角落，联手推动阅读风气，引起了不少反应；在汝来新城却有一家国油油站在今年初就已经设立了小型图书馆，而且获得好评连连。

汝来新城一家国油油站已在今年4月在油站内设立小型图书馆，环境舒服，也成了汝来唯一的公共图书馆。（图：星洲日报）

（森美兰．汝来18日讯）教育部长马智礼日前呼吁油站、快餐连锁店业者设立阅读角落，联手推动阅读风气，引起了不少反应；在汝来新城却有一家国油油站在今年初就已经设立了小型图书馆，而且获得好评连连。

广告

汝来唯一“公共”图书馆

据了解，油站内的小型图书馆自成立多个月以来，获得许多小孩前来借书，甚至有的市民不是来油站添油，而是纯属带小孩来看书及借书，同时这里也成为汝来社区唯一的“公共”图书馆。

油站业者玛丽妮告诉《星洲日报》，由于国油公司要求油站业者提出创新方案，好让顾客能在油站逗留较久的时间，于是爱看书的她将想法化为现实，在油站内设立小型图书馆。

她坦言，在油站内设立小型图书馆在大马史无前例，初时还担心不获公司批准，但是成立后无论前来油站购物小休，或排队提款的家长，较后能安心让孩子在小型图书馆里自由活动。

“今年初开始计划筹备，并在4月落实，书籍方面除了是自己外，有些部份是邻居、朋友捐献，目前有超过300本书籍。”

她指出，她家中也有一个类似的小型图书馆，以国语和英文为主，为了让群众更容易选择喜欢的书籍，于是将书籍分门别类，从幼儿至成年的书籍均可寻获。

广告

她认为，阅读也很讲究环境与气氛，进入小型图书馆者须脱鞋保持清洁外，群众可自由选择坐在沙发或地毯上；若成年人觉得两者都不舒服，还能选择坐在后面的桌椅阅读。

进入小型图书馆虽然须脱鞋，但群众可坐在沙发或地毯上自由阅读，没有约束。（图：星洲日报）

每次可借2本书

为期2周

对于管理小型图书馆的方式，玛丽妮指出，小型图书馆里设有一份文件夹，借书者可阅读借书规则，欲借书者填妥个人资料，而每次可借两本书，为期两星期；还书后签名即可。

她强调，若借书者要将书籍拿回去，或借书后延迟或不还也不追究，毕竟书的价值在于知识，况且这里的书大部份都是热心人士捐献。

广告

“我们给予群众很大自由空间，以伸缩性模式管理，虽然借书者留下个人资料，纯属留下记录，我们不会电联催促对方归还或实行罚款制度。”

她说，书中自有黄金屋，若能停下脚步阅读5至10分钟，这总比完全没阅读习惯，或比当低头族常时间对着科技产品来得好。