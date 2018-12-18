警突击2处捕3毒贩．销售员发廊女员工面对死刑 销售员、发廊员工化身毒贩！柔佛州警方日前展开突击行动，分在两处逮捕3名毒贩，其中2人是本地公民，包括1人是在发廊工作的巫裔女子，另1人则是担任销售员的华裔男子。

莫哈末卡马鲁丁（左四）展示警方起获的毒品。左三是柔佛州毒品罪案调查组副主任李庆泉。（图：星洲日报）

（柔佛．新山17日讯）销售员、发廊员工化身毒贩！柔佛州警方日前展开突击行动，分在两处逮捕3名毒贩，其中2人是本地公民，包括1人是在发廊工作的巫裔女子，另1人则是担任销售员的华裔男子。

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柔州副总警长拿督莫哈末卡马鲁丁上午在柔州警察总部召开新闻发布会，公布警方日前的行动所获，起获的毒品分别是冰毒（Syabu）、爱他死（Pil Ectasy）以及海洛因（Heroin）。

截车起值50.5万毒品

莫哈末卡马鲁丁指出，新山南警区的巡逻车本月11日晚上7时30分在柏伶花园截停一辆汽车，发现车内有5121克的冰毒及9970颗爱他死，逮捕了1名39岁的华裔男子及1名58岁的印尼男子。

“警方在行动中起获的毒品总值50万5650令吉。”

他指出，警方也在行动中充公2名嫌犯共乘的本田雅阁汽车，而两人尿液检查显示对毒品呈阳性反应。

落网2男有多项犯罪纪录

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他表示，根据警方的初步调查，2名男子当中，印尼男子无犯罪纪录，但本地男子有4项犯罪纪录，包括破门行窃及吸毒。

至于另一宗行动，莫哈末卡马鲁丁指出，本月13日中午12时，警方在乌鲁地南展开突击行动时，逮捕1名27岁的巫裔女子，起获5458克海洛因，总值9万6000令吉、充公一辆国产车以及2万5000令吉的财物。

“根据警方的初步调查，落网女子拥有5项犯罪纪录，有4项涉及毒品，另一项则是打抢。”

2男案或有幕后毒品供应商

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他指出，现阶段，警方相信涉及2名男子的案件或有幕后的毒品供应商，而基于案件涉及印尼男子，相关毒品或是准备从我国输出国外。

他表示，涉及27岁巫裔女子的案件相信是该名女子独自行动，而女子事后的尿液检查，也显示对毒品呈阳性反应。

他说，警方已援引1952年危险毒品法令第39B条文针对上述两案展开调查，2名男嫌犯自本月12日起被扣留至18日，女嫌犯则从14日被扣留至20日，3人一旦罪名成立，刑罚为死刑。

他透露，警方从3名嫌犯处起获的毒品可供3万3000人吸食。

另外，他强调，柔州警方致力配合武吉阿曼警察总部定下的毒品罪案破案指标，今年截至目前起获毒品多达707.63公斤，总值2561万令吉，而柔佛州毒品罪案调查组期间逮捕了1万5388人，充公的财物总值1505万令吉。

警方相信，涉及印尼嫌犯的案件，毒品或是准备从我国输出国外。（图：星洲日报）