同价位手机屏幕最大！vivo Y91i正式登陆大马 屏占比更高、解锁更迅速以及电力更持久的vivo Y91i正式登陆大马！vivo Y91i公开售价为RM599，即刻起凡购买这款手机即获赠一个免费的vivo扬声器。

（吉隆坡19日讯）屏占比更高、解锁更迅速以及电力更持久的vivo Y91i正式登陆大马！vivo Y91i公开售价为RM599，即刻起凡购买这款手机即获赠一个免费的vivo扬声器。

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Y91i搭载了一块全新的6.22英寸“Halo”全面屏，额头尺寸巧妙缩小，屏占比高达88.6%，进一步突破视觉边界，是同价位段手机屏幕最大的智能手机。不仅如此，vivo还为这块屏幕设计了更便捷的手势操作和更贴心的交互方式，让Y91i好看又好用。

此外，在解锁手机方面，Y91i配置了指纹传感器，解锁更迅速，结合面部识别，带来全方位的快捷解锁体验。

Y91i搭配了一块4030mAh的超大电池，配合独家的智能电量优化系统，续航更持久，让你忘记电量烦恼，出行更安心。

而在拍照方面，vivo Y91i后置采用1300万像素高清镜头搭配200万专业景深镜头，配以优秀的软件算法，可实现专业级的背景虚化效果。随手一拍都是人像大片。

你可以在全马Vivo专卖店、授权经销商和合作商家购买vivo Y91i。此外，你也可以在电子商城平台Lazada、Shopee、11street、Lmall及Vivo官方线上商城Vivo Store（http://www.vivostore.com.my）购得这台售价RM599的Y91i。

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