小车祸60人打3人．警捕15中国籍男子 因轿车擦撞停放在路边的一部轿车，肇祸的中国籍司机与本地华裔司机发生口角后，招来近60名中国籍男子群起攻击本地华裔司机与数名前来解围的朋友。

60名中国籍男子陆续从一个单位奔至楼下，手持椅子、藤棍等物品攻击数名本地男子。有关视频已被上载到社交网站。左图为多名警车赶抵现场，展开调查和逮捕行动。

（柔佛．新山18日讯）因轿车擦撞停放在路边的一部轿车，肇祸的中国籍司机与本地华裔司机发生口角后，招来近60名中国籍男子群起攻击本地华裔司机与数名前来解围的朋友。

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这起事件昨晚9时许，发生在新山南钥城（Southkey）的商业区，警方在现场逮捕了15名中国籍男子。

华裔司机被殴至重伤

事发后，21岁本地华裔司机柯先生身体多处受伤，遭对方人马用椅子、藤棍和铁制重物击伤，其中右手拇指骨断裂，紧急送院救治需动手术。

他的两名朋友则受轻伤，一人内伤咳出血。

新山南区警区副主任莫哈末阿凡札尼占受询时说，警方昨晚接获投报后，即刻派员到场逮捕15名中国籍男子，一些男子的护照逾期。

目前，警方援引刑事法典第148条文（持械骚动）调查此案。

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目击者张先生（31岁，奶茶店东主）受访时说，事发时，肇祸的中国籍司机把车子驶至商区路旁，将一件物品交给另一名同籍男子，准备开车离开，车子不慎撞及停放在路边的轿车。

案发地点就在张先生奶茶店前方，被撞的车子属于本地人柯姓车主所拥有。

柯姓车主刚好在附近，发现车子被撞后，联同两名朋友马上向前理论。

岂料，中国籍司机大声向站在车外的同籍朋友说：“用200块打发他们！”。

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司机招友人展开攻击

张先生说，本地车主发现中国籍车主不愿道歉，态度十分嚣张，于是决定报警处理。

这时，中国籍司机拨电招人到来现场，一会儿便有数十人陆续从附近一个单位冲下楼，各别手持椅子、藤棍、铁制轮胎锁等物品攻击柯姓司机和两名朋友。

情况危急上前解围

6人劝架也被攻击

前后总计有60人陆续到来攻击3人，并把他们被打至跌倒在地，还狂踩他们。

张先生也是柯姓车主的朋友，看到情况危急，联合现场5名朋友冲上前劝架解围，但对方人数太多，他们也被攻击。

警方接获公众报警后，派出多辆警车赶抵现场展开调查和逮捕行动。

不过，对方人马仍叫嚣不停，令警方大动肝火，当场训戒，他们才稍为安静下来。

张先生说，有关殴斗事件的发生，吓坏奶茶店内的多名顾客。

他指出，滋事者拿起他置于户外的桌椅，也刮花了他店的玻璃门，令他蒙受6000令吉损失。

本地华裔司机被严重打伤，拇指骨断裂。

张先生：在楼上单位办公

逾400中国男女员工

张先生指出，在过去半年，该商区一个楼上单位常有大批中国籍年轻男女出入，人数有逾400人。

他说，这些男女年龄平均20余岁，平日是使用手提电脑办公，工作时间从上午10时至晚上10时。

“有关公司并未挂任何商号招牌，有许多可疑之处。”

他说，这些员工平日会到附近用餐和消费，有时多人占用户外座位并未用餐或消费，态度也不友善。

他吁请警方关注这种情况，深入展开调查，以免有心人展开非法诈骗活动。

警方展开调查莫哈末阿凡札尼占说，警方已接获这方面的消息，并已展开调查。

另一方面，因殴斗事件在社交媒体曝光，数百名中国籍男子星期二上午开始搬移手提电脑和床褥等行李，似乎准备“迁巢”。

针对此事，莫哈末阿凡札尼指出，警方会跟进，并加强办案力度。