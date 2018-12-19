退出民统找到“新家”·玛斯翁加盟民兴党 （亚庇18日讯）在退出民统党不到1个月后，瓜末区州议员拿督玛斯翁巴纳找到新家，今日宣布加入沙巴人民复兴党。

退出民统党后成为亲政府独立州议员的瓜末区州议员玛斯翁巴纳（右四）宣布加入沙巴人民复兴党，并在民兴党副主席彼得安东尼（右三）的见证下，移交入党申请表格予民兴党总秘书罗雷多（右二）。

（亚庇18日讯）在退出民统党不到1个月后，瓜末区州议员拿督玛斯翁巴纳找到新家，今日宣布加入沙巴人民复兴党。

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玛斯翁在11月24日以与党领导层意见分歧，无法合作为由，宣布退出民统党，并继续以亲州政府独立州议员的身份服务选民。

他在今日出席民兴党丹南区部圣诞节门户开放庆典时宣布加入民兴党，并在民兴党副主席拿督彼得安东尼的见证下，当场移交入党申请表格予民兴党总秘书罗雷多。

■民兴党29州议员

随著玛斯翁的加入，民兴党的州议员人数已增至29人，当中包括两名官委州议员，但以民兴党为首的执政联盟的整体州议员人数依然维持在45人。

玛斯翁也是首个从州政权执政联盟成员党中，加入另一个成员党的州议员；他之前是民统党副主席兼京那巴当岸区部主席。

玛斯翁在接受记者访问时，指他原本预计在2至3个月后才作决定，不过基于时下政治发展迅速，才会在如此短的时间内宣布加入民兴党。

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“我们是在与选区内的选民及领袖讨论后，认为沙巴需要一个包容各种族的政党，才决定加入民兴党这个唯一符合我们期待的多元政党。”

■率百人入党

玛斯翁披露，今日除了有近百名同是前民统党京那巴当岸区部执委和党员随同他一起加入民兴党外，该区部108个支部中，其中94个在上月随他一同退出民统党的支部也会一并加入民兴党。

他补充，他会在日后逐一到访这些支部，向他们表达和解释他要加入民兴党的原因，希望他们能接受和跟随。

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此外，也是民兴党丹南区部主席的彼得认为，玛斯翁的加入进一步壮大民兴党的实力，也有助于推动州的发展。

他相信，民兴党这个多元政党的理念和愿景会被沙巴人民所接受，至于其他以族群为主的政党料将会被人民所排斥。

罗雷多则表示，该党会审查玛斯翁及其支持者所提交的入党申请表格，其他较早前加入该党的政治领袖同样也须经过审查工作。

■民统仍有4州议员

民统党在509全国大选中赢得4个州议席，不过只有3名州议员跟随民统党退出国阵，与民兴党合作的决定，纳巴湾区州议员拿督波比苏安则继续与国阵同在。

波比稍后在10月宣布退出民统党，并加入沙巴立新党，成为大选后首个退出民统党的州议员，玛斯翁则是第二个。

不过随著原巫统的苏谷区州议员拿督占士拉迪加入民统党，加上党主席拿督斯里马迪乌斯登敖受委为官委州议员，民统党仍有4名州议员。