前巫统领袖大派申请表·土团党在沙招兵买马 （亚庇18日讯）土团党开始在沙巴招兵买马，壮大土团党在沙巴的实力。

左图为现场有大批土团党入党申请表格等待前沙巴巫统领袖带回各自区部发放，准备为土团党在沙巴招兵买马。右图为哈芝芝（右）把入党申请表格交予前巫统山打根区部主席拿督阿旺卡丁。

（亚庇18日讯）土团党开始在沙巴招兵买马，壮大土团党在沙巴的实力。

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尽管土团党主席敦马哈迪已表明土团党不会进入沙巴，但无阻该党透过上周宣布退党的前沙巴巫统国州议员及区部主席，为土团党招揽沙巴人入党。

据了解，多名在上周宣布退出巫统的前沙巴巫统国州议员及区部主席星期一聚集在市内一家酒店，向他们的“领头羊”拿督哈芝芝诺领取土团党入党申请表格。

他们在领取相关表格后，将返回各自的“地盘”招兵买马，亦不排除会招揽忠于他们的区部执委和前沙巴巫统党员加入土团党。

■估计获5万入党申请表

虽然目前暂不清楚发放的表格数量，但若按一叠入党申请表格为100份，一个箱子内则装有10叠来推算，沙巴所获得的入党申请表格估计至少有5万份以上。

截至目前为止，仍未有出席该活动的前沙巴巫统领袖对此发表正式声明，既不否认此事，也不愿承认或证实。

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■马西迪：仍是独立议员

卡拉纳安区州议员拿督马西迪曼俊在受询时表示，他们还未正式填写入党表格和申请进入土团党，现阶段依然是独立州议员。

不过他没有正面回应他们是否会加入土团党及何时填写表格。

《星洲日报》昨日接到多名前沙巴巫统国州议员及区部主席现身市内一家酒店，分发和领取土团党入党表格的照片。

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敦马昨日已表明，土团党不会东渡进入沙巴，但同样也不会阻止沙巴人参与该党。

尽管如此，目前仍不清楚有意要加入土团党的沙巴人，他们将会被归纳在哪个地区的区部管辖；土团党在西马和砂拉越都已有分部，唯独沙巴暂没有。

土团党的领袖在较早前已先后出席沙巴巫统领袖退党，以及沙巴人民希望党党代表大会的活动，足以显示他们对沙巴的重视。

属沙巴本地反对党之一的沙民望党日前在党代表大会中，通过一项特别动议，要求土团党进入沙巴，如同其他全国政党般在沙巴开设分部，并开放党籍予沙巴人申请和加入。

该党主席拿督拉京奥津也不排除，一旦土团党东渡沙巴，该党将会解散，并入土团党。

目前暂不清楚土团党提供多少入党申请表格予前沙巴巫统领袖发放和招收新党员，但初步估计料将不少于3万份。



