摆脱“败犬女王”称号．41岁杨谨华已嫁石油富商 41岁台湾女星杨谨华今日在社交平台宣布已跟拍拖3年的石油富商男友Ben登记结婚，正式加入人妻行列！

（台湾．台北18日讯）日前刚度过41岁生日的杨谨华，18日下午与交往2年多的圈外男友、美籍石油设备商Ben到户政事务所登记结婚，挥别“败犬女王”封号。她在脸书PO出合照，甜蜜宣布“我是陈太太，不再是杨小姐”，更公开对另一半示爱，“在未来的日子里，我们要继续纠缠一辈子哦～陈先生”。

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杨谨华今日在Instagram上载与丈夫的甜蜜照片，留言∶“大家好！我是陈太太，不再是杨小姐，对于这新的身份（分）我非常喜欢，也非常珍惜，从在一起的第一天到现在，我最期待的是每次见到你，你总是给我温暖的笑容及满满的爱，在这1095天的日子里（里），谢谢有你，爱让我们相互扶持，相互照顾，相互成长，在未来的日子里，我们要继续纠缠一辈子哦～陈先生2018.12.18#别问我为何是今天就是一个Fu~#人生新篇章今天正式启动#陈先生陈太太#祝有情人终成眷属”

经纪人Jenny表示杨谨华与Ben本月参加朋友聚会时，Ben在友人见证下向杨谨华浪漫求婚。身为媒人的黄嘉千今日在有出席注册仪式，见证好友步入人生新一页。据知，杨谨华与丈夫目前仍未讨论婚礼安排，两人婚后将会努力造人。

杨谨华先前认爱石油设备商男友Ben，也坦言两人是以结婚为前提在交往，谈起对方她曾透露“和另外一半相处是非常舒服、踏实、平安，两人都有共识，有聊过，讲起来都有笑容哈哈”，字里行间都流露出对男友的情感。

杨谨华与Ben感情稳定经常被催婚，她总说两人有共识，也说自己比较“传统”，一定会先结婚、再生小孩；至于宣布婚讯是否双喜临门？经纪人则代为否认。