丰田2019年‧全球销售目标1076万辆 丰田汽车公布，包括丰田、大发、日野等品牌在内的2019年全球销售目标为1076万辆，比2018年高出2%，放眼连续3年改写历史新高。

（东京18日讯）丰田汽车公布，包括丰田、大发、日野等品牌在内的2019年全球销售目标为1076万辆，比2018年高出2%，放眼连续3年改写历史新高。

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丰田集团的全球销量在2017年达到创纪录的1038万辆。

丰田预计2018年海外销量将按年增长2%，达到1055万辆，主要以实现2位数增长的中国为中心的亚洲市场、混合动力车走俏的欧洲市场、中南美市场起到拉动销量增长的作用。

相较之下，日本国内销量可能因此前发售新款车的反作用而减少4%。

2019年丰田集团的全球销量将进一步增加2%。其中，丰田和凌志的销售目标为增长2%至968万辆。

对全球销量增长起到拉动作用的是中国。虽然中国新车市场出现减速，但凌志的销售大幅增长。中国7月下调进口车关税使得凌志的销售增长近3成，预计2019年将继续保持坚挺势头。

中国将从2019年1月开始要求汽车厂商必须生产和销售一定比例的新能源车。丰田将于2019年销售插电式混合动力版Corolla和Levin，还将投放合资对象开发的纯电动汽车，以应对中国的政策变化。