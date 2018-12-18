传凯雷209亿购StandardAero 《路透社》引述消息人士称，美国私募基金凯雷（Carlyle）即将斥资超过50亿美元（约209亿令吉），向另一间私募基金Veritas Capital收购美国航空服务商Standard Aero。

（纽约18日讯）《路透社》引述消息人士称，美国私募基金凯雷（Carlyle）即将斥资超过50亿美元（约209亿令吉），向另一间私募基金Veritas Capital收购美国航空服务商Standard Aero。

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消息人士披露，虽然双方最快会在本周公布交易，但不排除最后商讨失败的可能。

Veritas在3年前以连同负债在内的21亿美元作价，从迪拜宇航企业（DAE）购入Standard Aero。

如果交易落实，将是凯雷第二次购入Standard Aero。该间私募基金在2004年曾购入上述公司，但在2007年连同Landmark Aviation一并出售予DAE，作价为18亿美元。DAE在一年后出售Landmark。

凯雷拒评上述消息。Veritas与Standard Aero拒回应查询。

Standard Aero主要业务是向商用或军用航空服务公司提供维修服务。