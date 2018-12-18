德企12月信心下滑 周二公布的调查显示，德国12月企业信心下滑，暗示企业高层对德国经济成长前景的乐观情绪正在消退。

（德国‧柏林18日讯）周二公布的调查显示，德国12月企业信心下滑，暗示企业高层对德国经济成长前景的乐观情绪正在消退。

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德国经济智库Ifo公布，12月IFO企业景气判断指数为101.0，为连续第四个月下滑，且是逾两年来最低。路透调查预期为101.8。

Ifo总裁菲斯特（Clemens Fuest）指出，德国企业愈来愈忧心忡忡。

“企业对景气现况的满意程度降低。景气预期也持续恶化。德国经济面临一个黯淡的节日季。”

贸易摩擦、英国明年可能无协议退欧的相关风险、及新兴市场成长减弱，都令德国经济持续9年的上升势头降速。

这促使政府将今年的增长率预估降至1.7%左右。Ifo表示，预估预测经济增长1.5%，而企业景气水平确认了这点。

DekaBank的朔伊尔勒（Andreas Scheuerle）表示：“全球消息面在疑虑与释然间来回切换。”

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朔伊尔勒指出，英国脱欧和法国的大规模反政府抗议活动可能对德国经济不利，他并称中美之间贸易冲突缓和的迹象可望为德国经济带来利好。

他在一份报告中写道，“不能期待圣诞节前的喜悦”，暗示风险仍然高过全球经济的任何积极推动。