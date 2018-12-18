歌帝梵要开2000间咖啡店 知名巧克力品牌歌帝梵（Godiva）准备开设2000家咖啡店，做为要在未来6年内让营收成长5倍计划的一环。这也是全球餐饮业掀起咖啡热潮的最新迹象。

（纽约18日讯）知名巧克力品牌歌帝梵（Godiva）准备开设2000家咖啡店，做为要在未来6年内让营收成长5倍计划的一环。这也是全球餐饮业掀起咖啡热潮的最新迹象。

广告

《金融时报》报道，歌帝梵明年春季起将在全球各大城市开设占地1500至2500平方呎的咖啡店，首波店面将落脚纽约。

在这2000家门市中，约三分之一门市计划开设在北美、三分之一开在亚洲，其他开设在世界各地。歌帝梵的菜单将主打热巧克力、蛋糕、意大利甜点阿法奇朵（affogato，浓缩咖啡加冰淇淋）等。歌帝梵目前拥有40家咖啡店。

歌帝梵扩大进军咖啡业，突显消费品牌企业对咖啡的兴趣日益浓厚。如可口可乐以39亿英镑收购英国咖世家（CostaCoffee），雀巢5月时支付72亿美元买下星巴克咖啡产品全球经销权。

歌帝梵首席执行员杨丝克里芙纳（Annie Young-Scrivner），计划让品牌到2024年的营收是2018年营收的5倍。她在台湾出生、自幼移民至美国，2017年9月接任歌帝梵首席执行员。

杨丝克里芙纳的第二部份计划包括在生鲜超市拓展歌帝梵销售巧克力棒与盒装巧克力，更朝向犒赏自己的零食市场发展。

歌帝梵为筹资拓展业务，与摩根士丹利和潜在策略投资者洽谈一桩逾10亿美元（约41亿8000万令吉）交易。其中一项可能出现买主收购歌帝梵的日本业务，让歌帝梵保留品牌控制权。