“我获多数支持是事实”·刘静芝笑看罢免传言 （亚庇18日讯）沙巴公正党主席拿督刘静芝强调，她是在全国公正党主席拿督斯里安华的鉴定下，确定蝉联主席，因此在面对12个州内区部要罢免其主席职的传言，她不欲理会。

沙巴公正党主席拿督刘静芝强调，她是在全国公正党主席拿督斯里安华的鉴定下，确定蝉联主席，因此在面对12个州内区部要罢免其主席职的传言，她不欲理会。

（亚庇18日讯）沙巴公正党主席拿督刘静芝强调，她是在全国公正党主席拿督斯里安华的鉴定下，确定蝉联主席，因此在面对12个州内区部要罢免其主席职的传言，她不欲理会。

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■反讽“某人”自说自爽

刘静芝也是副首长兼旅游、文化及环境部长。她今日在部门受访时以反讽的语气回应“某人”。

“（对于传言）我觉得很好笑，由始至终都是一个人在说他获得16个区部甚至18个区部的支持。从头到尾我都没参与，没关系，就让他们去吧！我相信民主制度已为我解释这一切。”

“我从不回应，你知道为什么吗？因为两个原则，一我从不回应不真实的消息，二我不理会道听途说。”

“事实摆在眼前。我知道有人不服气，或许我是时候要说点什么了，不过不是现在，但也快了。”

刘静芝直言，她不会浪费时间去理会所谓12个区部联署要罢免其主席职的传言。

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被问及她是否会因此承受压力，她反问记者，她会有什么压力？

“我根本不知道有这样的事（罢免），也不知道所谓要罢免我的区部有多少个。”

她奉劝党同志放下政治成见，一同迈步向前，专注在党的原则和社会贡献上。

刘静芝在505大选时攻打一国一州皆大获全胜，她接著在党选成功捍卫亚庇区主席职，并在近期获得大多数区部支持，蝉联州主席。

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■传刘静芝赢2票

不过，早前报导，沙巴唯一代表获选为党中央理事的拉希玛马吉于11月中召开会议，15个区部主席表态支持斗湖区部主席拿督江汉明领导沙巴公正党，其余10个区部主席则表示会慎重考虑。

接著12月9日，区部代表为州主席人选投票，并以秘密方式进行。有消息指出，江汉名得12票，刘静芝14票。安华随后宣布刘静芝获得大多数区部推举，继续出任州主席。

■江汉民拒置评

江汉明被要求置评时，他不愿多谈，只说“我个人认为是不恰当的。”

刘静芝蝉联后，获得团队如冰湘岸区部主席雷蒙阿华及里巴兰区部主席佳法里威廉以及安华的恭贺。

安华认为，刘静芝继续担任州主席是适合且应当的，因为她为党贡献大。

“公正党还在反对党时，刘静芝一直担任前锋，直到党获得胜利成为执政党，这是一个团队所需要的精神，即为民为党。”