T-Mobile购Sprint‧通过美安全审查 T-Mobile收购斯普林特（Sprint）的交易通过美国国家安全审批，这是这两家无线营运商合并所必需的监管条件之一。

（纽约18日讯）T-Mobile收购斯普林特（Sprint）的交易通过美国国家安全审批，这是这两家无线营运商合并所必需的监管条件之一。

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两家公司在联合声明中表示，美国外国投资委员会（Cfius）已经批准这笔拟议的交易。

这两个美国第三大和第四大无线服务提供商因此将朝着完成265亿美元（约1107亿令吉）的联姻迈进一步。

这一交易旨在更好地与行业领头羊AT&T和威讯通信（Verizon Communications）竞争。现在他们的重点将转向获得联邦通讯委员会和司法部反托拉斯部门的批准。

Cfius之所以审查这笔交易是因为T-Mobile和斯普林特都归外国公司所有：T-Mobile的母公司德国电信和拥有斯普林特的软银。

合并后，总部位于波恩的德国电信将拥有新公司42%的股份，而总部位于东京的软银将拥有27%。