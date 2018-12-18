谷歌拟投资41.8亿纽约建新园区 Alphabet旗下谷歌将投资逾10亿美元（约41亿8000万令吉）在纽约兴建新园区，这是继亚马逊之后第二家选择在纽约扩张业务的大型科技公司，将创造数以千计的工作岗位。

（纽约18日讯）Alphabet旗下谷歌将投资逾10亿美元（约41亿8000万令吉）在纽约兴建新园区，这是继亚马逊之后第二家选择在纽约扩张业务的大型科技公司，将创造数以千计的工作岗位。

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该公司在周一发布的部落客中表示，这个占地170万平方呎的园区名为谷歌哈德逊广场（Google Hudson Square），包括坐落在哈德逊大街和华盛顿街的几处租赁物业。新园区将成为谷歌广告销售部门GlobalBusiness Organization的主要办公场所。

谷歌希望2020年搬迁至哈德逊大街的两座建筑，在2022年入驻华盛顿街。在未来10年内，将让谷歌纽约的办公场所可容纳比目前多一倍以上的员工。谷歌目前在纽约拥有超过7000名员工。

该公司将在总部以外地区投资的计划，与近来其他美国科技巨擘如苹果等的行动如出一辙。苹果上周称将以10亿美元在得州奥斯汀兴建一座133英亩的园区。

上月，亚马逊称将在纽约和华盛顿特区开设办公室，创造逾2万5000个工作岗位。

谷歌打算在曼哈顿下西区投资高端房地产的行动，也突显出纽约做为孕育创新及科技企业的枢纽地位。