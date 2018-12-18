粉红婚纱透仙气．阿娇与赖弘国登记结婚了！ 37岁锺欣潼（阿娇）和未婚夫赖弘国18日约下午4时在香港完成结婚注册，阿娇正式成为台湾媳妇。

（香港18日讯）37岁锺欣潼（阿娇）和未婚夫赖弘国18日约下午4时在香港完成结婚注册，阿娇正式成为台湾媳妇。

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锺欣潼身换粉红色纱裙、仙气十足的在仪式上与丈夫赖弘国手拖手、甜蜜地望住对方读出誓辞，场面感人！获邀观礼的嘉宾全都拿出手机、相机，将这个感动时刻记下来，画面震撼！整个注册仪式历时约20分钟，一对新人随后接受众亲友的祝福。

据香港媒体报道，两人读完誓辞后交换结婚戒指，然后情深一吻。期间，好友容祖儿起哄大叫∶“吻多一下，不够呀！”签字后，一对新人与担任证婚人的赖弘国爸爸及英皇老板杨受成合照。霍汶希（Mani）叫杨受成拍照时要挨近阿娇，杨受成搞笑答∶“我怕Michael生气。”

现场众女星起哄说舍不得阿娇出嫁，阿娇却笑言想她们早日结婚。容祖儿抛错书包说∶“嫁出去的水等如泼出去的女！”随即被蔡卓妍（阿Sa）笑她说错话，惹来全场大笑！众人随后移师室内进行斟茶仪式，容祖儿客串做大妗姐。一对新人斟茶给老板杨受成后，杨受成训示赖弘国，他说∶“你要好好对她（阿娇），不好的话你就不要来香港。”

据悉，他们是在尖沙咀海旁举行注册仪式，邀请30多位至亲好友见证。由于一对新人欲低调进行，故在餐厅包场，该处不仅可以远眺海港美景，露台外还有草地、小树遮掩，不用担心船只经过恐导致隐私外泄，场地也以白色简约风布置，并以花球点缀，呈现出许多女生梦想中的浪漫氛围。身为Twins搭档的阿Sa（蔡卓妍），当天也透过IG分享海港美景，似乎也在现场见证姊妹幸福一刻。

出席的嘉宾陆续到场，有老板杨受成、经理人霍汶希、关智斌、郑希怡夫妇、容祖儿、蔡卓妍（阿Sa）、古巨基夫妇等。赖弘国妈妈大赞新抱非常棒，很喜欢她！霍汶希准备了一串金猪给阿娇，她笑言不会理阿娇喜不喜欢，认同钟妈妈所言，觉得最紧要好运。

问到嫁妹心情，霍汶希说∶“好开心，最近虽然好破费，买了好多金猪，但好开心。我下一只金猪会送给周励淇，之后希望送给惠英红及阿Sa。”传怀有身孕的古巨基太太Lorraine现身，穿上松身衫的她步伐轻盈，未有回应有喜传闻，亦拒跟老公合照。（香港明报综合）