“穆三年”魔咒·曼联宣布穆里尼奥离队 “红魔”曼联今日透过官方网站宣布“狂人”穆里尼奥即时离队的消息，并感谢他过去为球会的付出以及祝福这位葡萄牙名帅未来能取得成功。

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（英国．曼彻斯特18日讯）狂人果然难逃“穆三年”魔咒！

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“红魔”曼联今日透过官方网站宣布“狂人”穆里尼奥即时离队的消息，并感谢他过去为球会的付出以及祝福这位葡萄牙名帅未来能取得成功。

曼联官网宣布狂人离职消息，并没有说明是革职他或是穆里尼奥辞职，但根据《天空体育》标题报道，曼联是炒穆里尼奥鱿鱼。而ESPN则报道指穆里尼奥下课。

据悉，曼联将委任暂代主帅，直至赛季结束以及找到新领队为止。

55岁的穆里尼奥本季执教曼联成绩惨不忍睹，英超17轮后仅得7胜5和5负，目前积26分排名积分榜第6位，离榜首利物浦多达19分，距离欧冠杯区的切尔西也有11分的巨大差距。这也是曼联自1990年以来最差的开局。

刚刚结束的英超第16轮争夺，曼联客战宿敌利物浦，在场上一面倒的劣势情况，以1比3告负，是压死骆驼的最后一根草。

此外，狂人无法治好更衣室，也是他下课原因之一。他与队内大牌球员如法国世界冠军功臣博格巴等人闹不和，甚至传出部份球员集体逼宫，要穆帅走人。

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而狂人也难逃“穆三年”魔咒，最近两次分别执教皇家马德里与切尔西，狂人都是因在第3个赛季无法解决更衣室问题而下课。