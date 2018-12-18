穆三年”魔咒应验‧狂人即时下课 “红魔”曼联今日透过官方网站宣布“狂人”穆里尼奥即时离队的消息，并感谢他过去为球会的付出以及祝福这位葡萄牙名帅未来能取得成功。

照片来源：网路

（英国‧曼彻斯特18日讯）兵败双红大战成为压倒骆驼的最后一根稻草，曼联今日于官网发布文告，宣布主帅穆里尼奥即时离职，“穆三年”定律再度应验。

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“狂人”穆里尼奥于2000年在葡超宾菲加展开其执教生涯，并于2004年率领另一葡超球队波图夺得欧冠冠军展露头角。随后狂人分别执教切尔西、国际米兰、皇家马德里和曼联，8度率队赢下联赛冠军，以及2座欧冠、2座欧联（欧足总杯）和多座国内杯赛冠军，战绩辉煌，并得到了如国际足联、欧足总项等单位的年度最佳教练认可。

但包括波图在内，穆里尼奥在各支球队执教期皆不多于3年，“穆三年”定律假说因此甚嚣尘上。

本季创曼联开局新低

穆里尼奥2016年5月就任曼联主帅，总成绩为144场84胜31和29负，胜率高达58%，前2个赛季也曾率队夺下欧联冠军、英联赛杯和社区盾，上赛季也助红魔在联赛取得自老帅弗格森2013年退休后最佳的第2名战绩。

不过这赛季曼联表现并不稳定，联赛至今17轮仅以7胜5和5负积26分位居第6名，分别距离领头羊利物浦和欧冠区19分和11分之遥，还创造队史近28年来最差开局。

在欧冠红魔虽成功挺进16强，但末轮输给华伦西亚，无法乘祖云杜斯爆冷落败之机登上盟主之位，间接导致球队得与巴黎圣杰门争夺8强门票。联赛杯也于第3轮遭英冠德比郡以点球大战淘汰。而在执教皇家与切尔西期间导致狂人下课的更衣室问题，此时也如鬼魅般再度缠上他。

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卡利克暂代帅位

上周末“双红大战”，曼联全场犹如沙包般被死敌利物浦“狠揍”，最终客场以1比3落败，看台上包括弗格森在内的名宿猛摇头，似乎已预示穆里尼奥下课钟声即将响起。曼联随后接下来委任前曼联中场卡利克暂代主帅率队征战剩余的赛程，并在赛季结束后才委任新一任的正式主帅。

博格巴贴图庆祝后秒删

而近来连续3场比赛都不被狂人放在名单的法国世界冠军功臣博格巴，则幸灾乐祸，他在得知穆帅下课的消息后在社交媒体上晒出了一张他斜着眼在坏笑的图片，并写道：“Caption This”，意思是给这张图写图说。但随后他秒删这图。