不理米老鼠‧云顶乐园明年初完工 云顶21世纪霍士主题乐园遭终止合约一事引起市场热议，如今云顶（GENTING,3182,主板消费产品服务组）主席兼首席执行员丹斯里林国泰声明，主题乐园发展计划未受影响，将于明年初竣工。

（雪兰莪‧八打灵再也18日讯）云顶21世纪霍士主题乐园遭终止合约一事引起市场热议，如今云顶（GENTING,3182,主板消费产品服务组）主席兼首席执行员丹斯里林国泰声明，主题乐园发展计划未受影响，将于明年初竣工。

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新加坡《商业时报》报导，林国泰指全部的计划仍完好，而且他原本希望主题乐园于明年1月开张，但最新进展让他们措手不及。

云顶大马是于11月27日发文告指，已入禀法院提控21世纪霍士公司和其新东家华特迪士尼，因为他们介入导致已签约的21世纪霍士主题乐园计划遭毁约，同时求偿超过10亿美元（约42亿令吉）。

而21世纪霍士公司则反驳，与云顶大马解约是因为该公司无法在商定的最后期限内完成。迪士尼也表示云顶大马的指控“没有依据”。

当时，主题乐园计划生变消息传出后，云顶大马遭受市场沉重卖压。