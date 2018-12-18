不堪各方压力．扎希交出主席职务 面对党内强大压力的巫统主席拿督斯里阿末扎希，今晚宣布由署理主席拿督斯里莫哈末哈山代为执行其巫统主席职务，立即生效。

（吉隆坡18日讯）面对党内强大压力的巫统主席拿督斯里阿末扎希，今晚宣布由署理主席拿督斯里莫哈末哈山代为执行其巫统主席职务，立即生效。

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阿末扎希形容，这是拯救巫统的折衷方案，但他没有披露莫哈末哈山将执行主席职务维持多久。

指是拯救巫统折衷方案

他说，他这样做的主要原因是这是巫统国会议员和区部领袖们的意愿，以及为了遏止巫统议员跳槽的情况。

“如果，我真的是主要原因，那我现在交由莫哈末哈山代为执行主席职务是最好的方案，这符合党章。这意味着在这段期间，他完全能行使主席的权力。”

访问节目后突抛震撼弹阿末扎希早前坚持自己不会在压力下辞职，他今晚在巫统大厦出席巫统宣传局主办的“巫统党主席心底话”现场访问节目后，却在新闻发布会上，突然宣布这个消息。

他宣布这个消息后，面对媒体的提问依然露出他的招牌笑容，还能与记者开玩笑。

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当媒体询问他接下来在党内的职位是什么，他笑言：“不履行主席职务的巫统主席。”

阿末扎希（右）坚持，巫统只能等待这届领导层任期结束，也就是2021年才举行党选。（截图自巫统在线直播视频）



莫哈末哈山无限期代掌主席职

至于莫哈末哈山将会执行巫统主席职务到什么时候，阿末扎希打趣地说，直到莫哈末哈山认为自己无法胜任这个职务，或者认为他又能继续担任主席为止。

他希望莫哈末哈山能与其他领袖，包括副主席、巫青团团长、妇女组主席及女青年团团长，共同努力让巫统重新振作，确保巫统在马来人及穆斯林之间仍有影响力。

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阿末扎希坚持，巫统只能等待这届领导层任期结束，也就是2021年才举行党选。他说：“我支持重选，但是在2021年的时候。”

他希望党员给予这个民选领导层表现的机会，不要急于要求重选。

阿末扎希也发文告，强调必须拯救巫统，以免巫统瓦解。

他指出，巫统基层希望领袖们同心协力，落实巫统的“巫统崛起”新口号，而如果党内继续团结一致，巫统能够东山再起。

他说，他感受到一些巫统领袖担心他们将受到压力、调查及指控，正如他所受到的指控一样。

阿末扎希表示，为了巫统的稳固及各级领袖，尤其是巫统国州一样及区部的利益，拯救措施必须马上进行。”

“基于巫统目前面对的情况，我决定给予莫哈末哈山信任，让他执行巫统主席的职务。”

他也呼吁巫统国州议员不要再退党。

凯里：做对了，谢谢

对于阿末扎希的宣布，日前公开促阿末扎希退位的巫青团前团长凯里在推特发文说：“做对了，谢谢。”