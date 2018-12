(吉隆坡18日讯)巫统主席阿末扎希交出主席职务,即刻引来前巫青团长凯里推文:“做了对的事,谢谢。”

虽然阿末扎希并没有辞去主席职,不过他交出主席职务给署理莫哈末哈山,也引起了极大震撼。

在今年6月的巫统党选中,凯里与阿末扎希较劲,但最后败北。不过最近巫统面对一连串的退党潮,凯里也公开要求阿末扎希辞去主席职。

Did the right thing. Thank you, @Zahid_Hamidi. https://t.co/fRqGVVnWob