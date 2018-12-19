仙本那扫毒扣105人·逮4毒贩起1枪弹 （仙本那18日讯）仙本那警方昨日在甘榜邦奥邦奥（Bangau-Bangau）展开大型检查行动，成功捣破当地一个瘾君子“追龙基地”，扣押105人，当中4人为毒贩。

（仙本那18日讯）仙本那警方昨日在甘榜邦奥邦奥（Bangau-Bangau）展开大型检查行动，成功捣破当地一个瘾君子“追龙基地”，扣押105人，当中4人为毒贩。

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沙巴副警察总监拿督再尼今日披露，这项大型检查行动是在清晨5时30分展开，直至下午2是30分结束，共出动54名警官及233名警员。

他指出，警方在行动中除了搜获总值1万5700令吉的各类型毒品外，也从一名现年55岁的男子身上搜获1把枪械及8枚子弹，事后证实该名男子没有拥枪执照。

“我们也逮捕24名年龄介于20岁至40岁之间的非法移民，当中有1人为女性，其余23人均为男子。”

再尼今日向记者强调，警方会以更积极的态度和方式继续展开扫荡毒品和毒虫行动，分阶段打击仙本那的毒品和吸毒活动。

他也希望民众能给予当局合作，给予警方情报，协助打击州内的毒品活动。