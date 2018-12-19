陈树平吁巫统前领袖·加入民兴党为沙谋福利 （亚庇18日讯）自由民主党主席拿督陈树平呼吁巫统前州联委拿督斯里哈芝芝、5名国会议员及9名州议员、2名上议员及21名区部主席加入沙巴人民复兴党，团结一致，更有效的向联邦政府为人民争取更大的利益。

（亚庇18日讯）自由民主党主席拿督陈树平呼吁巫统前州联委拿督斯里哈芝芝、5名国会议员及9名州议员、2名上议员及21名区部主席加入沙巴人民复兴党，团结一致，更有效的向联邦政府为人民争取更大的利益。

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他说，人民已经在509全国大选中遗弃国阵及巫统，否决贪污及滥权之歪风。

他指出，巫统领袖接二连三的被控贪污滥权，他们包括前首相拿督斯里纳吉及新任主席拿督斯里阿末扎希。

陈树平发表文告说，巫统国会议员在国会里的表现，尽是不负责任的反对党作风，连议长的决定也公然不遵从。

“违抗议长的决定者，已经没有资格在国会代表人民。”

■前首长需看联邦脸色

陈树平指出，回顾沙巴历史，团结党执政时期，巫统登陆沙巴，过去10余年以来，首长只能扮演小角色，任何决定都需要看联邦的脸色。

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“在509全国大选中，沙巴人民清楚表达支持本土政党带领沙巴。”

他说，只要民兴党为首的州政府贯彻清廉与透明的政纲，民兴党仍会得到人民的支持，继续执政。

陈树平说，自民党继续扮演具建设性反对党角色，协助州政府向联邦政府为沙巴人民争取更多利益。

“自民党会支持沙民兴党政府实施惠民的政策，若有不利于人民的政策，自民党将作出建设性的批评，务求纠正。”

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■需了解入党议员背景

陈树平认为，首相敦马哈迪须先摸清楚投奔而来的前巫统国州议员的背景。

“如果土团党或希望联盟接纳涉及贪污与滥权的领袖，对希联政府也必然会带来伤害”。

他举例说，就如马六甲前任首席部长丹斯里拉欣，其记录显尽了他是一个毫无原则、多次在执政与反对党间跳槽的人。