雷远生：聘退休者当解说员·建议景区设谘询专柜 （亚庇18日讯）亚庇中华工商总会会长拿督雷远生向州旅游部建议，在旅游景区设谘询专柜并聘用退休者成为解说员，为游客解答及提供相关服务。

亚庇中华工商总会会长雷远生（左六）赠送纪念品予副首长刘静芝（前排右八）。

（亚庇18日讯）亚庇中华工商总会会长拿督雷远生向州旅游部建议，在旅游景区设谘询专柜并聘用退休者成为解说员，为游客解答及提供相关服务。

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雷远生今日率领该会常务理事拜会副首长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝，向她提出上述建议。

■让乐龄人重投社会

雷远生说，设立旅游谘询专柜可协助外国游客解决各种难题，而聘用退休者更一举两得，一来解决人手问题，二来让工作经验丰富的年长者，发挥所长，重新投入社会。

刘静芝对雷远生的建议表示赞同，她说，不少退休者及乐龄人士依旧健康及活跃于社会工作，重新聘用他们确实是不错的建议。

“香港、新加坡等地如麦当劳聘用乐龄人从事非劳力工作，解决人手问题，我觉得沙巴旅游业也能追随这部分。”

“我想只要符合资格，乐龄人会比我们更了解沙巴好玩、好吃的地方！”

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雷远生较早前表示，新政府甫执政数月，若人民此时便要政府交出亮眼成绩单并不合理，理应让政府有充足的时间来规划明确的方向。

他认为政府应关注人民在经济不景及百物上涨下所承受的生活压力及悲观情绪，尽快拟出让人民信服的措施，如强化州内尤其亚庇的旅游设备，制造更宽阔的旅游商机。

他说，政府针对旅游所采取的系列措施已明显带动民间旅游业并有效吸引更多游客前来观光，亚庇商会对政府的快速行动表示支持。

他也说，亚庇商会将继续扮演政府与华社沟通的桥梁，协助政府下达政令、上陈民情，推展有利民生的活动，创造繁荣进步的沙巴。他呼吁沙巴人民团结，与政府合作度过各种严峻挑战与考验。

亚庇商会也邀请刘静芝出席明年元旦举行的第38届理监事就职礼。出席者有署理会长郑成星、副会长林全光、赵仕能、方德康、黄道恩、秘书长余达贤、总财政李玉章、工商组主任拿督徐志成、旅游、科技组主任张德祥、福利组主任蔡连登、幼教组主任钟升平、公关康乐组主任何惠康及执行秘书陈加诚。

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刘静芝：勿被经济放缓影响

全民分享沙旅游商机

副首长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝促请沙巴人民先放下全球经济放缓所带来的负面情绪，协助政府推广旅游业，确保全民分享这份属于沙巴人的庞大商机。

她今日接受亚庇中华工商总会拜会时说，无论中美贸易战，还是大豆油与棕油的恶性竞争，都对全球尤其出口棕油的沙巴带来冲击，为了挽回棕油于世界各国的负评，她将要求有关当局拟出一份评估报告，平衡各界对油棕种植业的看法。

“国外不少组织以油棕种植破坏森林，逼死如人猿、小矮象等珍稀物种来降低全球对棕油的需求，但这种一面倒的说法对油棕业者是不公平的，我已要求州野生动物局拟一份评估报告，我将出席外国研讨会，解释油棕业者与野生动物的共生共存。”

■访沙中游客超预期

刘静芝说，沙巴拥有天然资源和珍贵的野生动植物，是吸引游客前来的主因，好比平均每周共有216趟国际航班直飞沙巴，以及今年截至10月为止共吸引315万游客人次到访沙巴，其中中国游客比去年同期增长38.8%，达55万人次，已超出旅部预期的50万人次的目标。

“尽管经济不景气，但我们还有石油及天然气工业，还有一直蓬勃发展的旅游业。我相信沙巴有足够能力面对各种艰钜的挑战。有人说大马旅业吹冷风，我觉得这是不对的说法，至少沙巴没有这方面的问题，酒店业者的汇报，州内酒店入住率达80%以上，旺季时更是一房难求。”

刘静芝坦言，沙巴旅游设施确实有很大的提升空间，新政府已落实种种措施如强制提升公共领域效率及审批发展项目时限，确保旅业与地方发展达一致性。

她说，前朝政府允许一项工程的审批时限是3年，若新政府延续这样的陋习就等于吓跑外资，抹杀更多就业机会和商机。

她也说，不少中资有意投资沙巴，惟在“掌控权”上，无论联邦还是州政府与中资的谈判还未达共识。

■物物贸易带动经济

刘静芝强调，州政府正努力推动经济，如明年起恢复的物物贸易。她说，斗湖和山打根已做好准备，她相信重新开放物物贸易必能带动东海岸的经济活动，开拓庞大商机。

对于大马航运与港口理事会建议联邦恢复沿海贸易政策，她声明，州政府会反对到底，因为该政策导致沙巴物价攀升。