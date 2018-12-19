面带微笑工作32年·澳洲麦当劳唐氏症员工荣休 世上并非所有人生而完美，但也可活出精彩人生，澳洲唐氏综合症患者奥格雷迪（Russell O’Grady）便是如此。他由18岁开始，每天在悉尼一家麦当劳面带微笑工作及招呼客人，更成为当地民间名人之一。就在近日，他以50岁之龄，离开工作了32年的岗位，光荣退休。

世上并非所有人生而完美，但也可活出精彩人生，澳洲唐氏综合症患者奥格雷迪（Russell O’Grady）便是如此。他由18岁开始，每天在悉尼一家麦当劳面带微笑工作及招呼客人，更成为当地民间名人之一。就在近日，他以50岁之龄，离开工作了32年的岗位，光荣退休。

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奥格雷迪所工作的麦当劳位于悉尼西部郊区城镇Northmead，主要负责清洁餐桌和招呼顾客。据报，他1986年入职时，唐氏综合症患者就业机会可谓微乎其微，当时全澳洲仅仅有约100个唐氏综合症患者有稳定工作，奥格雷迪便是其中之一。

32年过去，奥格雷迪和蔼可亲的待客之道，让他成为Northmead镇的名人。他父亲表示，如今的奥格雷迪受人爱戴，街上行走时甚至有人会主动握手，形容情况难以置信。而他的主管甚至称，有老客户会在每星期特定时间专程来店光顾，以探望奥格雷迪。

大部份人的体内细胞是有23对染色体的，唐氏综合症是由于在第21号染色体多一条所致。新生儿中，大约700人之中有一名会有唐氏综合症。大部份的唐氏综合症是偶然发生，极少是由父母遗传所致。服用药物、X光照射或其他环境因素，并不会导致唐氏综合症。唐氏综合症的儿童有智力发育障碍和独特的外观，亦可能会有结构异常，如先天性心脏病。如果给予特殊的照顾和教育，部份是能够入读普通学校和过着半独立生活。

（明报综合）