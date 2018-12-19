开学穿黑鞋或白鞋？·10华小：依教部规定 （山打根18日讯）开学将至，随着教育部长马智礼于今年7月突然宣布即将落实学生穿黑鞋的新措施，让许多商家都措手不及，立即向厂家取消原先下了白鞋的订单，并订购黑色校鞋，不料后来又再宣布给予2年的缓冲期，即2019及2020年，让订购大量黑色校鞋的商家深感无奈。



黑色校鞋或白色校鞋？家长如何选择呢？

（山打根18日讯）开学将至，随着教育部长马智礼于今年7月突然宣布即将落实学生穿黑鞋的新措施，让许多商家都措手不及，立即向厂家取消原先下了白鞋的订单，并订购黑色校鞋，不料后来又再宣布给予2年的缓冲期，即2019及2020年，让订购大量黑色校鞋的商家深感无奈。

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金凤市服装店东主陈女士表示，她在政府宣布落实黑鞋新措施后，便向厂家订购许多黑色校鞋存货，不料至今已接近开学，黑色校鞋销量仍远远不及白鞋，鲜少有人选购。

“据我观察会选择黑色校鞋的都是中学生或中学生的家长，小学生的家长则会选购白鞋。”

她认为大部分家长都不确定孩子的学校是否能够自由穿着黑或白鞋，因此都会选会白鞋。

她表示，也有许多学生在选购鞋子时都会犹豫，深怕选购黑鞋后，去到学校却发现大部分朋友穿白鞋，让他们难为情。

■林沅葳：缓冲期内自由选穿

山打根校长协会主席林沅葳表示，针对是否在明年开学统一穿着白鞋或黑鞋的问题，根区10所华小校长仍未就有关课题进行会议统一，但通常都会根据教育部的规定行事，即学生可在缓冲期内自由选穿黑鞋或白鞋上学。

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针对有民众或家长认为穿着黑鞋会招引蚊子，导致患上骨痛热症的问题，也是培正小学校长的林沅葳表示，目前仍然不清楚会否引发骨痛热症，但校方必定会做好预防黑斑蚊的措施，将骨痛热症爆发机率降至最低。

■冯国超：派问卷收意见

育源中学校长冯国超表示，该校是于2012年，配合该校50周年校庆，而订制新制服，并给予学生3年缓冲期适应，其中黑色校鞋也是新校服的一部分。

“我校规定学生穿黑鞋，是在经董事部、校方等各方面开会统一，再派发问卷向学生收集意见后，再选择制服及校鞋的颜色，而非特意选择黑鞋。”

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冯国超指出，该校规定学生穿黑色校鞋至今已有数年，而他目前为止仍未接获有学生因穿着黑色校鞋而患上发骨痛热症的事件，也没学生投诉因为穿上黑色校鞋而经常被蚊子叮咬。