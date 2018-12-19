105人集体割礼·1非穆男童引瞩目
2018-12-19 08:22
105人集体割礼·1非穆男童引瞩目
（斗湖18日讯）大马陆军第二联合特遣部队（ATB2）与Al-Kauthar清真寺今天联合进行大规模割礼仪式，当中包括一名非穆斯林男童，引起人们的关注。
（斗湖18日讯）大马陆军第二联合特遣部队（ATB2）与Al-Kauthar清真寺今天联合进行大规模割礼仪式，当中包括一名非穆斯林男童，引起人们的关注。
广告
105名男童今早乖乖站在清真寺前，待第二联合特遣部队指挥官查伦丁射水为他们沐浴，之后才接受割礼。
一同参与仪式者包括现年11岁，就读于斗湖国民华小的伊班、达雅及姆律混血儿赫里麦逊。
其母亲亚丽娜在场见证时表示，赫里是因为校内大多数穆斯林同学都已经接受割礼，而自愿参与今天的集体割礼仪式。
她也说，家中男性成员包括其丈夫、父亲、弟弟都接受割礼，因此其另2名儿子将来也会进行割礼。
同时，查伦丁指出今天的集体割礼仪式反应出乎意料的热烈，有多达200名男童在场等候。
但碍于缺乏设备，大会只能够为105人进行割礼。
广告
当局也透露，将考虑在每年6月和12月的学校假期，定期主办割礼仪式。
文章来源：星洲日报.沙巴.2018.12.18
广告
你也可能感兴趣...
广告
评论