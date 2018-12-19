“穿戴空间”装置明年面巿 日本家电大厂松下的影音装置设计师足立明浩（译音）一直希望在长途火车上能享有私人空间，于是当公司开始鼓励员工创新时，他就发明了一款头戴装署，用弧形挡板限制使用者的视野范围，并配合降噪耳机。

（日本·东京18日讯）日本家电大厂松下的影音装置设计师足立明浩（译音）一直希望在长途火车上能享有私人空间，于是当公司开始鼓励员工创新时，他就发明了一款头戴装署，用弧形挡板限制使用者的视野范围，并配合降噪耳机。

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这款名为“穿戴空间”（Wear Space）的装置外型奇特。同事说：“在人多的办公室里，戴这个很奇怪。”不过这款装置赢得设计大奖，也获得始料未及的正面回响，许多人认为可在开放式办公室中使用，提升工作效率。

松下在10月发表了这款头戴装置的原型，并在日本众筹网站展开募资，早鸟价2.9万日圆（1072令吉）。目前已经募资成功，突破1500万日圆门槛（55.23万令吉），预计明年8月正式上巿。官方售价是3.5万日圆（1289令吉）。